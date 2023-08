Círio de Ananindeua é transferido para quarto domingo de novembro

O Círio de Nossa Senhora das Graças, padroeira de Ananindeua, que antes era celebrado no terceiro domingo de agosto, foi transferido para o quarto domingo de novembro, que neste ano cai no dia 26. Segundo a diretoria da festividade, a alteração ocorreu por conta do Jubileu 2023 da Igreja Católica. Com a mudança, o Círio de Ananindeua será realizado um dia antes do Dia Nossa Senhora das Graças, comemorado em 27 de novembro.

“Nossa Senhora das Graças é a padroeira do município de Ananindeua. E por conta do Jubileu deste ano, resolvemos, em comum acordo com toda a diretoria, transferir o Círio de Ananindeua para o quarto domingo do mês de novembro. Assim, faremos justiça ao mês dela, afinal de contas, no dia 27 de novembro é o dia de Nossa Senhora das Graças. Um dia após o nosso Círio”, comentou Vicente Medeiros, diretor-geral da festividade.

Nesta 80ª edição, o tema da festividade é “Santuário das graças, dos milagres e da esperança”, em alusão à elevação de paróquia para Santuário que será concedida à igreja Nossa Senhora das Graças, no dia 27 de agosto. Uma solenidade marcará a transição, às 19h, presidida pelo arcebispo de Dom Alberto Taveira Corrêa.

“Tornar-se um santuário diz respeito à nossa vivência e atuação enquanto paróquia. A nossa igreja é muito dinâmica e ativa, temos uma cárita muito atuante, então o arcebispo de Dom Alberto Taveira Corrêa entendeu que a nossa paróquia atende todos os critérios para um santuário”, afirmou Vicente Medeiros.

De acordo com o diretor-geral do Círio de Ananindeua, a programação da festividade ainda não foi definida, entretanto, brevemente será divulgada.

Tradição em Ananindeua

A união dos fiéis em veneração à Nossa Senhora das Graças faz parte da memória e da história dos moradores de Ananindeua. O primeiro Círio se deu no ano de 1943. A festividade está intimamente ligada à fundação do município. Em 2022, os devotos puderam voltar às ruas após anos de pandemia do coronavírus.