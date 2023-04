Ação 'Tertúlias Literárias' é lançada na Rede Municipal de Ensino de Ananindeua

A ação “Tertúlias Literárias”, pertencente ao Movimento Educa Ananindeua, foi lançada na manhã desta quarta-feira (19) na EMEF Cândida Santos. A primeira etapa da ação é destinada aos estudantes do 5º e 9º ano de 11 unidades escolares da Rede Municipal de Ensino de Ananindeua (RME) e deve ser estendida a mais 12 unidades a partir do dia 24 ainda deste mês.

A Tertúlia Literária é uma prática de leitura dialógica que consiste em um encontro ao redor da literatura, no qual os participantes leem e debatem, de forma compartilhada, obras clássicas da literatura universal.

“As tertúlias, nas escolas, são espaços de encontros para dialogar, para a promoção e construção coletiva de novos significados, bem como sua prática, favorece a aproximação com a cultura clássica universal e o conhecimento científico acumulado pela humanidade ao longo do tempo. Para os alunos e professores que participam as tertúlias libertárias, favorecem a troca direta entre todos os participantes sem distinção de idade, gênero, cultura ou capacidade, assim como desenvolvem as competências socioemocionais, de forma igualitária, envolvendo o entendimento, o respeito, confiança, apoio e manejo das emoções, dentro e fora do ambiente escolar”; é o que explica Ana Paula Renato, da Coordenadoria de Gestão Pedagógica da Secretaria Municipal de Ensino de Ananindeua (SEMED).

“O projeto está, neste primeiro momento, voltado para os alunos do 5º e do 9º ano, porque tem como um de seus objetivos preparar as turmas de 5º ano para o Ensino Fundamental II e as turmas 9º ano para o Ensino Médio, pensando que esses alunos estarão lendo, aproximadamente, três livros a cada etapa/vivência, chegando a cerca de 10 livros por ano”, conta Ilaroque Parente, técnico pedagógico da RME e coordenador das Tertúlias Literárias.

Para ele, trata-se de ações que irão desenvolver a capacidade de leitura dos estudantes, que incentiva e motiva os alunos a mergulharem nas diferentes leituras e no universo de cada obra. “É, na verdade, um projeto com origem internacional, que começou na Espanha, se expandiu pelo Brasil e agora chega aqui na Região Norte do país, aqui na cidade de Ananindeua”.

A educadora complementa: “outro aspecto relevante é que os alunos adquirem um domínio amplo das competências leitoras a partir da interação com outras pessoas, tanto em atividades acadêmicas como cotidianas, dentro e fora da aula”.

Leitura de clássicos da literatura

No lançamento da ação Tertúlias Literárias, a turma do 9ºD da EMEF Maria Cândida compartilharam suas interpretações e vivências a partir da leitura do clássico “O conto da ilha desconhecida”, do escritor português José Saramago, vencedor do Prêmio Camões em 1995 e do Nobel de Literatura em 1998.

“O sonho é maior do que o seu poder de rei” – esta é uma fala do personagem homem da referida obra, citada por Leila Freire, secretária de Educação de Ananindeua, no lançamento das Tertúlias. “Os nossos sonhos são dos tamanhos de nossas leituras e, para mim é um sonho estar aqui ouvindo vocês”, disse a educadora. Ela conclui: “a leitura desta obra de José Saramago é muito oportuna para este momento, porque fala, justamente, sobre sonhos”.

“Visamos que, a partir da leitura e dos encontros com os clássicos da literatura e dos diálogos e debates sobre as interpretações das obras nas rodas de leitura e de conversa, nossos alunos possam, cada vez mais, conhecerem a si mesmos, aos seus colegas e amigos. Nesse espaço, construímos, então, um espaço de qualidade, em que os estudantes consigam fazer o exercício de entrar em si mesmos e, a partir disso, alcançar as realidades exteriores a eles”, reflete o gestor da EMEF Cândida Santos, Fernando Augusto Costa.

“Eu li ‘O conto da ilha desconhecida’ e achei muito interessante a experiência e estou gostando muito de estar participando das Tertúlias Literárias, principalmente porque me identifiquei com muitas reflexões presentes nesta obra de Saramago”, conta a aluna Ester Caroline, do 9ºD da EMEF Cândida Santos. Ela finaliza: “recomendo a todos os alunos que puderem participar do projeto, que mergulhem nessas leituras tão interessantes”.