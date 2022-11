'Amazônidas': Grupo Liberal lança projeto de valorização à música feita por mulheres paraenses

Lugar de mulher é onde ela quiser. Em tempos em que os debates sobre a posição feminina na sociedade ganham mais visibilidade, falar sobre os espaços que as mulheres ocupam torna-se algo essencial. Seja em casa, na rua, no ambiente de trabalho ou nos palcos, muitas são as lutas para o público feminino ter o espaço que é seu por direito.

No mundo da música, mulheres artistas e compositoras lutam, diariamente, para garantir papel de destaque e representatividade em um mercado dominado por homens. De acordo com o relatório "O que o Brasil ouve - Edição Mulheres na Música", do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad), a participação feminina em relação ao número de titulares de música beneficiados com direitos autorais teve um aumento de apenas 5% em 2021.

A presença de mulheres na cena musical é de extrema importância. No cenário paraense, isso não é diferente. Muitas artistas lutam por seus espaços e mostram que a nossa boa música não tem limites. Algumas delas, com muito esforço, persistência, luta contra o preconceito e amor pela música, ocuparam lugares até então inimagináveis.

Entre os nomes de destaque da música paraense estão Fafá de Belém, que foi uma das primeiras mulheres do Estado a ganhar destaque no cenário nacional da música. A artista, que é dona de uma risada inconfundível, leva em sua bagagem musical grandes sucessos como "Abandonada" e "Nuvem de Lágrimas". Além disso, ao longo de seus 40 anos de carreira, a artista já embalou a trilha sonora de diversas novelas globais como "Gabriela" e "Tieta".

Outros nomes que também se destacam no mercado da música são a cantora Joelma, que conquistou o Brasil com sua empatia e muita dança na Banda Calypso, e Dona Onete, que é a rainha do carimbó chamegado. A artista rompeu barreiras e faz shows pelo mundo todo levando a cultura paraense. Seu último álbum lançado foi “Banzeiro”, que a levou para turnês pela Europa e EUA.

Com seu jeito marcante, Gaby Amarantos também é uma das vozes femininas da Amazônia que mais se destacam no universo musical. A artista, que tem sua origem no bairro do Jurunas, em Belém, enfrentou muito preconceito por ser uma mulher preta e com origem pobre, mas não desistiu de seu sonho e foi muito além da música. A cantora embalou a trilha sonora de diversas novelas e também ganhou espaço na televisão. Atualmente, a artista é jurada no programa The Voice e é nome carimbado em diversos programas de televisão.

Projeto Amazônidas

A música paraense está presente no dia a dia de quem vive por aqui. Seja pelos ritmos marcantes da região, como o brega e o carimbó, muitas são as vozes que tornam a nossa terra um lugar aconchegante, cheio de ritmos e boas histórias.

Em uma terra cheia de talentos, a busca por espaço torna-se ainda mais difícil para artistas femininas. Pensando nisso, o Grupo Liberal, com o apoio da Vale, lançou o “Amazônidas”, um projeto de conteúdo que destaca e valoriza novos talentos femininos no cenário da música paraense. A partir do dia 2 de dezembro, a audiência vai conhecer histórias de mulheres talentosas, que precisam de oportunidades para mostrar o seu trabalho e conquistar espaços no cenário musical.

A primeira edição do “Amazônidas” vai apresentar cinco artistas, mulheres, locais, em reportagens especiais, além de conteúdos multiplataformas. Será a chance do público conhecer sobre as lutas vividas por essas cantoras que dividem a paixão pela música com a rotina da vida.

Além das reportagens especiais, as artistas terão espaço garantido na programação da Rádio Liberal, com a divulgação de seu trabalho, onde a música da cantora tocará durante três meses.