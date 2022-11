Raoni Figueiredo lança segundo álbum "A Casa Ainda é Você"

Com canções de mais de dez anos e com algumas interrupções nasceu o álbum “A Casa Ainda é Você” do cantor e compositor paraense Raoni Figueiredo. O novo trabalho é o segundo da carreira do artista, mas foi pensado para ser o primeiro. Nesta quarta-feira (23), o público vai poder conferir o novo trabalho nas principais plataformas digitais.

Com cinco faixas, o trabalho traz referências pop e beats eletrônicos que lembram o frevo, uma novidade na sonoridade do artista em relação ao primeiro álbum “Goteira”. Com influências em artistas como Sérgio Sampaio, Los Hermanos, Tim Bernardes e The Beatles, “A Casa Ainda é Você” tem composições sobre amor.

“Em geral, posso dizer que é um disco mais alegre do que o anterior, mais forte, apesar de manter a suavidade e ritmos mais brandos presentes na minha sonoridade. Falo mais de amor nesse também”, explica o artista.

Raoni diz que se seguir a ordem cronológica, “A Casa Ainda é Você” era para ser o primeiro álbum, “ele tem composições de mais de dez anos e foi todo concebido para ser o primeiro. Comecei a gravá-lo em 2017, em versões que depois acabaram não fazendo mais sentido para mim, e acabei por decidir não lançar. Em 2020, retomei o projeto, mas parei novamente por conta da pandemia, só podendo finalizá-lo agora”, conta Raoni.

O título do disco é uma frase retirada do primeiro single da carreira solo do artista, “Uma Vez um Dia”, de 2018. O disco ainda traz a música “Subversivo Ser”, inspirada em relações de resistência LGBTQIA+, lançada com clipe no início de novembro.

O trabalho audiovisual apresenta as características marcantes que podem ser encontradas no álbum. “É um videoclipe com um formato mais conceitual, que acaba recaindo diretamente sobre o que eu quero trazer como artista, o que eu quero falar no álbum”, explica.

O show de lançamento do álbum já tem data marcada: o dia 9 de dezembro (sexta-feira), no Espaço Mazé, localizado na travessa Padre Eutíquio, em Belém. “Além das canções do novo álbum, vamos tocar as canções do álbum anterior que nunca foi apresentado ao vivo. É um show intimista, com pequenas encenações, é verdadeiramente um convite a minha casa, sintam-se à vontade”, finaliza.

Sobre o artista

Raoni Figueiredo lançou o primeiro single solo em 2018, chamado “Uma Vez um Dia”. Em 2021, chegou ao público o primeiro álbum, “Goteira”, gravado e lançado na pandemia, com distanciamento social, produzido em um estúdio improvisado em casa. Com mais de onze anos de carreira, sendo seis solo, Raoni integrou bandas como Objeto Quase e Itinerário Boomerang. O artista traz em suas composições uma forte presença de construções poéticas e sua inspiração vem de inquietações da vida.

Serviço

Raoni Figueiredo lança o álbum “A Casa Ainda é Você”

Quarta-feira, 23 de novembro