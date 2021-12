Touro 2022: Saiba como fazer a simpatia ‘certeira’ na virada do Ano Novo e conquistar o que almeja

As previsões de 2022 do tarot para os nascidos entre 21 de abril a 20 de maio indica necessidade de evolução e busca pela responsabile estande, aceitando mudanças e ajustes para alcançar a harmonia em todas as áreas da vida. Também pede maior coragem em desapegar de padrões e ampliar suas conquistas. Pensando nisso, que tal começar a atrair harmonia para a vida a dois? As informações são do portal João Bidu.

VEJA MAIS

Para a simpatia ter efeito, no dia 31 de dezembro, coloque uma peça de roupa cinza ou preta por dois minutos, olhe-se no espelho e diga: “Que a força do amor prevaleça!”. Volte a usar a roupa somente na hora da ceia.

Frase do ano : Eu reconstruo a minha prosperidade.

Confira a simpatia do seu ascendente: