Gêmeos 2022: Saiba como fazer a simpatia ‘certeira’ na virada do Ano Novo e conquistar o que almeja

As previsões de 2022 do tarot para os nascidos entre 21 de maio a 20 de junho sugerem reflexão e intuição para os planos de carreira e escolhas de relacionamentos do próximo ano. Os estudos e espiritualidade terão grande importância em suas ações. Pensando nisso, que tal começar a atrair o início de uma relação firme? As informações são do portal João Bidu.

VEJA MAIS

Para a simpatia ter efeito, vista-se de laranja e coloque na mesa da ceia um vaso bem bonito com crisântemos. Sem que ninguém veja, pegue uma flor, tire suas pétalas e guarde-as junto com um papel em que deve estar escrito assim: “2022, você será o ano de minha nova e firme união”. No dia primeiro do ano, pegue as pétalas e o papel, e jogue tudo no lixo.

Frase do ano: Eu uso minha sabedoria e intuição para compreender e escolher melhor.

Confira a simpatia do seu ascendente: