Áries 2022: Saiba como fazer a simpatia 'certeira' na virada do Ano Novo e conquistar o que almeja

As previsões de 2022 do tarot para os nascidos entre 20 de março a 20 de abril é de uma maior auto aceitação de qualidades e defeitos, para evitar medos de julgamentos e manipulações. Desta forma, você conseguirá desfrutar de melhores conquistas e harmonia emocional em suas relações. Pensando nisso, que tal começar a atrair compromisso no amor ainda no Réveillon? As informações são do portal João Bidu.

Para a simpatia ter efeito, vista-se de vermelho e pegue um cartão de ‘Boas Festas’ para 2022. Em seguida, escreva uma frase de amor à pessoa desejada. Depois, passe o cartão ao redor do corpo, em forma de cruz e peça que a proteção Divina sele sua união. Mas, é necessário fazer o ritual na véspera do Ano Novo e o entregar ao seu par somente no dia primeiro.

Frase do ano: Eu equilibro as minhas sombras e respeito os meus limites e os limites alheios.

Confira a simpatia do seu ascendente: