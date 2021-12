Câncer 2022: Saiba como fazer a simpatia ‘certeira’ na virada do Ano Novo e conquistar o que almeja

As previsões de 2022 do tarot para os nascidos entre 21 de junho a 22 de julho traz ciclos com fechamentos positivos, com destaque para a carreira. Chances de reconhecimento e boa sorte para alcançar a estabilidade. Pensando nisso, que tal começar a atrair maior proteção para o romance? As informações são do João Bidu.

VEJA MAIS

Para a simpatia ter efeito, vista-se de violeta ou azul, compre um bombom, desembrulhe-o e o beije três vezes. Depois, embrulhe-o, dizendo: “Que o doce deste doce, torne doce o meu romance”. Quando der meia-noite, do dia 31 de dezembro para 1° de janeiro, pegue o bombom, morda um pedaço e dê o restante para o par, fazendo uma figa com a mão direita.

Frase do ano: Eu fluo em meus ciclos e prospero.

Confira a simpatia do seu ascendente: