Vigilante Francisco Gomes denuncia transtorno causado por buraco na avenida Municipalidade, em Belém

Um buraco no meio da Rua Municipalidade entre a Avenida Visconde de Souza Franco e a travessa Almirante Wandenkolk, no Umarizal, vem atrapalhando o trânsito e o tráfego dos pedestres. O vigilante Francisco Gomes reclama que o buraco é antigo e até o momento não foi dada nenhuma solução

O vigilante conta que o buraco iniciou em decorrência de uma obra. "Esse buraco aqui já tem muito tempo. Foi uma obra que começou, mas não foi concluída", reclama Francisco. O vigilante acrescenta que a cratera vem causando transtornos tanto para os pedestres no momento em que atravessam a via como também para os motoristas, que precisam desviar do buraco.

"A gente observa que já colocaram até um colchão em cima do buraco, como se isso fosse adiantar alguma coisa. É importante que alguém tome alguma providência, pois isso ainda vai causar um acidente. Uma pessoa pode cair ou um carro pode bater em outro por conta desse buraco", reclama Francisco.

Francisco aproveita para falar que o buraco dificulta ainda mais para o congestionamento, pois as vias ao redor já estão em obra, o que provoca a lentidão do trânsito e o buraco na pista contribui ainda mais para o tráfego.

Como denunciar?

