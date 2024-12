Recepcionista Joyce Cravo denuncia alagamentos na Passagem São Sebastião, no bairro do Una

Constantes alagamentos vem atormentando há anos os moradores da Passagem São Sebastião, no bairro do Una, em Belém. A recepcionista Joyce Cravo, de 39 anos, relata que muito moradores já tiveram perda de bens por causa dos alagamentos que se formam após fortes chuvas.

Recepcionista Joyce Cravo denuncia alagamentos constantes na Passagem São Sebastião, no bairro do Una (Foto: Mariana Azevedo | Especial para O Liberal)

“Moro aqui há muitos anos e sempre foi assim. As casas ficam todas alagadas e muitas pessoas já perderam os seus bens materiais quando chove. Quando fica assim, fica impossível sair de casa. Nós ficamos presos”, afirma a moradora.

Joyce Cravo relata que já houve casos de moradores que abandonaram sua casa por não aguentar mais a falta de infraestrutura na passagem. “Aqui atrás tem um canal e como não tem saneamento básico, ele alaga e a água vem toda para nossa rua. Teve um senhor que até ficou doente por causa da doença causada pelo alagamento e foi embora. Ele abandonou a casa e está morando de aluguel”, disse.

“A gente pede para que essa nova gestão olhe pela gente aqui pelo bairro do Una. Essa é uma situação muito difícil. Não é de hoje que a gente vem lutando, vem denunciando essa situação que vem acontecendo há anos”, pede a recepcionista.

Constantes alagamentos vem atormentando há anos os moradores da Passagem São Sebastião, no bairro do Una, em Belém (Foto: Mariana Azevedo | Especial para O Liberal)

A reportagem do O Liberal solicitou um posicionamento da Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan), no entanto, até o fechamento desta edição, não houve retorno.

O projeto Você Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, acesse www.oliberal.com/voce-reporter. Você também pode se conectar usando o QR Code ao lado ou pelo WhatsApp (91) 98565-7449. A equipe de reportagem irá checar as informações e publicar o conteúdo em todas as nossas plataformas.