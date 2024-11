Pedestres reclamam de passarela em condições precárias na avenida Almirante Barroso

Uma passarela em frente ao Instituto Federal do Pará (IFPA), em Belém, enfrenta condições precárias e de abandono público. Localizada na avenida Almirante Barroso, entre as travessas da Estrela e Timbó, no bairro do Marco, uma parte da estrutura está sem cobertura, deixando os pedestres desabrigados do sol forte e da chuva. Pessoas que costumam transitar pelo local também reclamam da falta de limpeza, iluminação e segurança do local.

Passarela em frente ao IFPA, em Belém (Reprodução: Bruno Macedo | O Liberal)

O vigilante Mário Oliveira, de 48 anos, compartilha que o odor de fezes e urinas na passarela é insuportável. Segundo Mário, os usuários da estrutura se sentem inseguros a qualquer hora do dia devido ao risco constante de assaltos, especialmente no período noturno pela falta de iluminação no local, que é ocupado por pessoas em situação de rua.

"Há alguns dias, uma aluna sofreu uma tentativa de assalto. A sujeira e falta de luz também prejudicam todos os usuários. Os alunos praticamente nem passam na passarela", conta Mário. Em relação à iluminação do espaço, ele relata que as lâmpadas são retiradas em atos de vandalismo. "O pessoal põe, mas os vândalos vêm e arrancam à noite", compartilha.

Quem também lamenta o abandono da passarela por parte das autoridades é o padeiro Ferdinando Silva, de 50 anos, que sugere que a estrutura passe por uma manutenção regular e seja fiscalizada e vigiada por guardas municipais, principalmente à noite.

A equipe da Redação Integrada de O Liberal solicitou nota para a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), mas, até o fechamento desta edição, não houve retorno.

(Eva Pires, estagiária sob supervisão de Fabiana Batista, coordenador do núcleo de Atualidade, com colaboração de Mariana Azevedo)