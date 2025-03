Enfermeiro Danilo Dourado relata acúmulo de lixo próximo ao Mercado Municipal da Sacramenta

O acúmulo constante de lixo nas proximidades do Mercado Municipal da Sacramenta, localizado entre a avenida Doutor Freitas e a avenida Senador Lemos, em Belém, tem causado transtornos para moradores e comerciantes da região. O problema, que ocorre há anos, se intensificou após a reabertura do mercado, segundo relatos de quem vive no local. A denúncia é detalhada pelo enfermeiro Danilo Dourado, de 27 anos, que é morador do local.

Além do mau cheiro, o excesso de resíduos atrai animais como cachorros e roedores, tornando a situação ainda mais preocupante. Danilo Dourado mora próximo ao mercado e descreve o impacto da sujeira no dia a dia da vizinhança. “A partir de algumas horas da noite, moradores de rua vêm procurando alimento, alguma coisa. É bastante comum. E toda hora tem cachorro, tem roedores também por aí há bastante tempo, relata.

Entre os descartes, há uma grande quantidade de restos de comida vindos do próprio mercado, o que contribui para a proliferação de animais. Além disso, moradores relatam a presença frequente de entulhos, como restos de concreto e materiais de construção, pneus, papelão, entre outros. Em um determinado ponto, o lixão a céu aberto já toma parte da calçada, como constatado pela reportagem.

Entulhos no trecho (Foto: Reprodução)

A situação se agrava nos períodos de chuva, quando o lixo acumulado intensifica o mau cheiro. O chorume gerado pelos resíduos orgânicos se espalha pelo ambiente e invade as casas da vizinhança. “Com um período de chuva, acaba acumulando mais e, dependendo do tipo de orgânico que é jogado, aquele cheiro de chorume aumenta, acaba entrando para casa”, descreve.

Segundo relatos da comunidade, muitos dos descartes são feitos por moradores da própria região. Carroceiros que recolhem materiais de outras áreas também utilizam o entorno do mercado como ponto de despejo, agravando ainda mais o problema.

A população espera que as autoridades municipais tomem providências para melhorar a limpeza na área, que tem uma grande circulação de pessoas todos os dias. E ainda é um trecho com uma presença grande de estabelecimentos comerciais. “Os moradores aqui da vila acabam se incomodando também com isso. E o cheiro de esgoto e comida estragada é frequente. Incomoda bastante mesmo”, observa.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre as ações de limpeza no entorno da Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel). E por meio de nota, a Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel), informa que a coleta de lixo na região está regular, mas vai pedir à concessionária de limpeza que faça mais uma vez o serviço nas redondezas do mercado. A pasta ressalta que é fundamental que a população e permissionários conservem o ambiente limpo após a passagem dos agentes de limpeza