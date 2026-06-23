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Dona de casa Vilma Pinheiro denuncia falta de infraestrutura na Passagem Tupi

Animais como cobras costumam aparecer nas residências após o transbordamento do canal

O Liberal
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A dona de casa Vilma Carneiro Pinheiro, de 65 anos. (Foto: Raoni Joseph | O Liberal)

A ausência de asfalto e de saneamento básico na Passagem Tupi, no bairro do Coqueiro, em Belém, tem provocado transtornos há anos aos moradores da área. Além da precariedade da via, um canal que corta a passagem transborda durante as chuvas, causando alagamentos e dificultando a rotina da população. A denúncia foi feita pela dona de casa Vilma Carneiro Pinheiro, de 65 anos, que relata que os problemas vão além da lama e da água acumulada, já que animais como cobras costumam aparecer nas residências após o transbordamento do canal. O registro foi feito no dia 18 de junho.

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Dona Vilma diz que chega a ser triste morar na Passagem Tupi. “Não está fácil. Meu filho precisou construir um batente [para evitar a entrada de água na casa]. Na casa da minha filha, sempre alaga. Ontem ela estava voltando do trabalho, quando passou pelo Panorama 21, e viu que estava tudo cheio. Ela veio preocupada, pensando que a casa estava alagada, mas não choveu para encher”, conta.

A moradora relembra o dia 19 de abril deste ano, onde vários bairros de Belém foram afetados por chuvas intensas. A situação não foi diferente na Passagem Tupi, que ficou completamente alagada. No dia, a casa de dona Vilma alagou, e enquanto ela e a filha tentavam escoar a água, acabaram encontrando uma cobra embaixo da geladeira.

Alguns animais aparecem no canal nas proximidades, como peixes, cobras e até mesmo tartarugas, gerando preocupações nos moradores da área. Vilma Carneiro diz que existem cobras venenosas na área, popularmente apelidadas de “jararacas rabo seco” pelos moradores. “É perigoso, elas mordem mesmo”, alerta.

Moradora da Passagem Tupi há 37 anos, ela diz que a área nunca recebeu ações para proporcionar saneamento básico, asfalto e outras necessidades básicas da população. Mesmo com os alagamentos, ninguém na vizinhança chegou a adoecer, mas a preocupação persiste entre os moradores. “A gente espera melhorias”, diz dona Vilma.

Procurada pela reportagem, a Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (SEZEL) informou que o Viva Bairro, o maior programa de urbanização da Amazônia, segue executando serviços de limpeza, drenagem, arborização, terraplenagem e pavimentação em diferentes regiões de Belém. “Por meio da iniciativa, a Prefeitura de Belém atua na recuperação e melhoria da infraestrutura urbana, levando mais mobilidade, segurança e qualidade de vida à população. A Sezel informa ainda que o bairro Coqueiro está no cronograma de ações do Viva Bairro”, diz a nota.

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