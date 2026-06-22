Contador Jesus Paiva Marques denuncia faixa de pedestres apagada no Umarizal

A falta de visibilidade da faixa de pedestres localizada no cruzamento da rua Boaventura da Silva com a avenida Visconde de Souza Franco, no bairro do Umarizal, em Belém, tem preocupado moradores da área, que afirmam que a sinalização horizontal está praticamente apagada, dificultando a travessia segura e aumentando o risco de acidentes. A denúncia foi feita pelo contador Jesus Paiva Marques, de 80 anos, que pede a revitalização da faixa para garantir mais segurança aos pedestres que circulam pelo local.

O problema já tinha sido denunciado dentro do Você Repórter há cerca de um ano. E o novo registro foi feito no dia 12 de junho. Seu Jesus transita diariamente pela área e conta que até o momento a situação não foi resolvida. “Belém está muito abandonada, muito mesmo”, lamenta.

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“Fico com medo de atravessar aqui. Ainda tem o pessoal de moto que não respeita o sinal quando a gente vai passando. Eu mesmo já fui atropelado por uma moto, ali na Avenida Nazaré com a Quintino”, diz o aposentado. Ele conta que o acidente ocorreu com o sinal fechado e que sente medo de acontecer o mesmo na faixa do Umarizal, que está apagada.

Além da faixa da rua Boaventura da Silva, outras ruas próximas também estão com a sinalização apagada. “Tudo complicado, tudo apagado. Aqui eu já conheço, quando abre um sinal ali na frente, dá para a gente atravessar. Quem não conhece fica com medo, eu quando chego e vejo que ele está no verde, já espero, porque não sei quanto tempo está assim”, afirma.

Procurada pela redação integrada de O Liberal, a Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém (Segbel), da Prefeitura de Belém, informou que o trecho já está incluso na programação de revitalização da sinalização viária do município. “A execução do serviço aguarda apenas a conclusão de ações de zeladoria previstas para os bairros do Umarizal e Telégrafo, para garantir a aplicação adequada da nova sinalização”, diz o comunicado.

A pasta reforçou que realiza o monitoramento das vias e orientou a população a registrar solicitações relacionadas à sinalização e mobilidade por meio da Ouvidoria, pelo e-mail ouv@segbel.pmb.pa.gov.br ou pelo WhatsApp (91) 98415-4587.