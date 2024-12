Dona de casa Maria Oliveira reclama de buracos e alagamento na travessa Pica Pau

Moradores da travessa Pica Pau, no bairro do Atalaia, em Ananindeua, região metropolitana de Belém, enfrentam dificuldades devido à buracos e falta de asfaltamento na via. Maria Antônia Oliveira, dona de casa de 63 anos e moradora da região, destaca que, nos dias de chuva, as ruas ficam completamente alagadas.

"Quando chove, enche muito, transborda mesmo. Aí enche as casas, tem casa aqui que está mais baixa e entra mesmo. No caso da minha, enche mais quando passam os carros, que jogam a água para dentro e fica aquele desespero", relata.

Travessa Pica Pau, bairro do Atalaia, em Ananindeua (Reprodução: Raoni Joseph | O Liberal)

Na frente da casa de Maria foi construído um batente para tentar evitar que a água invada a residência. "É a segunda vez que estou fazendo, suspendendo com tijolos, porque tenho problemas de saúde e não posso ficar abaixada para tirar a água. É uma situação difícil. Ontem, tive que passar a noite quase toda tirando água de dentro de casa, e isso acontece toda vez que vem uma chuva forte", desabafa.

A moradora diz que problemas semelhantes também são relatados em áreas próximas, como a Rua B, a travessa E e a passagem São Paulo, no conjunto Jaderlândia 2. Essas ruas são frequentemente utilizadas como rotas alternativas para escapar do trânsito intenso da BR-316, que atualmente passa por obras.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou nota à Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan), mas, até o fechamento desta edição, não houve retorno.

(Eva Pires, estagiária sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do núcleo de Atualidade com colaboração de Cira Pinheiro)