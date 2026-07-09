Cabeleireira Nazaré Silva denuncia buracos na Rodovia Transcoqueiro, no Atalaia

“Uma buraqueira, ninguém faz nada”. É assim que a cabeleireira Nazaré Silva, de 64 anos, descreve a situação da Rodovia Transcoqueiro, no cruzamento com a Rua Haroldo Veloso. A via está repleta de buracos, uma situação perigosa já que o local é muito movimentado, por conta do tráfego intenso de ônibus e caminhões. Para piorar, os buracos acumulam água e também há um problema de alagamento na área. O registro foi feito no dia 7 de julho.

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“Já tá com dois meses e ninguém faz nada. Toda hora acontece um acidente e as pessoas já não podem mais passar por lá por causa da buraqueira”, detalha a cabeleireira. Além do prejuízo aos condutores, os pedestres também correm riscos. Segundo Nazaré, ocorreu um acidente com um ônibus no local e o pneu do veículo quase caiu.

“Um lado é Ananindeua e outro lado é Belém, aí fica um esperando no outro e acaba que ninguém faz nada. Os vereadores poderiam pelo menos pressionar as pessoas importantes para colocar um aterro no buraco, mas na hora de fazer voto é uma promessa que só falta derrubar o avião”, finaliza Nazaré.

Ananindeua

En nota divulgada dia 9 de julho, a Prefeitura Municipal de Ananindeua, por meio da Secretaria Municipal de Saneamento e Infraestrutura (Sesan), informou que os serviços de tapa-buraco são executados diariamente em diversas regiões do município, seguindo um cronograma técnico definido de acordo com as necessidades identificadas pelas equipes da secretaria.

"A via mencionada está incluída nesse planejamento e será contemplada com os serviços de recuperação asfáltica dentro da programação estabelecida", ponderou a nota.

