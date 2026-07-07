Auxiliar de serviços gerais Lidiana Alves denuncia trânsito desordenado na Rua Alacid Nunes

Na rua Alacid Nunes, localizada no bairro do Tenoné, em Belém, as infrações no trânsito se tornaram rotina. Motociclistas e motoristas desrespeitam a sinalização com frequência, colocando em risco quem circula pelo local. Segundo a auxiliar de serviços gerais Lidiana Alves, de 47 anos, os acidentes são frequentes e exigem mais fiscalização e medidas para organizar o tráfego. O registro foi feito no dia 1º de julho.

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“É caótico! Eles não respeitam o sinal de trânsito e nem pedestres, até estacionam no meio da rua. As motos ficam na calçada, que já é pequena, e precisamos disputar espaço com eles”, reclama. E os acidentes não são raros no local: na última semana, um ônibus bateu uma moto por volta de 7h da noite, acidente testemunhado por Lidiana.

A auxiliar de serviços gerais enfatiza que é preciso uma fiscalização com urgência, já que o caos na rua é constante. No dia da gravação da reportagem, um acidente quase ocorreu no local. ‘Todo momento é essa loucura, começa 7h da manhã e vai até 13h, que é quando melhora. Depois começa tudo de novo”, diz. Ela diz que a pausa no caos acontece justamente quando a feira fecha, no entanto, o problema ressurge e segue até 21h da noite.

A reportagem solicitou posicionamento à Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém (Segbel) e aguarda retorno.