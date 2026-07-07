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Auxiliar de serviços gerais Lidiana Alves denuncia trânsito desordenado na Rua Alacid Nunes

Motociclistas e motoristas desrespeitam a sinalização, colocando em risco quem circula pelo local

O Liberal
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A auxiliar de serviços gerais Lidiana Alves, de 47 anos. (Foto: Reprodução | Raoni Joseph)

Na rua Alacid Nunes, localizada no bairro do Tenoné, em Belém, as infrações no trânsito se tornaram rotina. Motociclistas e motoristas desrespeitam a sinalização com frequência, colocando em risco quem circula pelo local. Segundo a auxiliar de serviços gerais Lidiana Alves, de 47 anos, os acidentes são frequentes e exigem mais fiscalização e medidas para organizar o tráfego. O registro foi feito no dia 1º de julho.

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“É caótico! Eles não respeitam o sinal de trânsito e nem pedestres, até estacionam no meio da rua. As motos ficam na calçada, que já é pequena, e precisamos disputar espaço com eles”, reclama. E os acidentes não são raros no local: na última semana, um ônibus bateu uma moto por volta de 7h da noite, acidente testemunhado por Lidiana.

A auxiliar de serviços gerais enfatiza que é preciso uma fiscalização com urgência, já que o caos na rua é constante. No dia da gravação da reportagem, um acidente quase ocorreu no local. ‘Todo momento é essa loucura, começa 7h da manhã e vai até 13h, que é quando melhora. Depois começa tudo de novo”, diz. Ela diz que a pausa no caos acontece justamente quando a feira fecha, no entanto, o problema ressurge e segue até 21h da noite.

A reportagem solicitou posicionamento à Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém (Segbel) e aguarda retorno.

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