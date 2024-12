Auxiliar de limpeza Eliana Azevedo diz que poste está sem luz há três meses na Sacramenta

Moradores da Travessa São Sebastião, localizada entre as avenidas Senador Lemos e Pedro Álvares Cabral, no bairro da Sacramenta, em Belém, reclamam que há cerca de três meses um poste da via está sem iluminação. A auxiliar de limpeza Eliana Azevedo, de 58 anos, explica que, durante a noite, o local fica muito escuro e os moradores da área temem pela sua segurança.

Segundo a moradora, a região é assaltada com frequência e a falta de iluminação pública limita a livre circulação da comunidade no período noturno. "Aqui ficou um breu, é arriscado para a gente que mora aqui e é assalto direto mesmo. À noite, não fica ninguém, todo mundo deita cedo. A gente fica nessa vida aqui pelo canto, a gente quer andar, quer comprar uma coisa, não pode", relata.

Eliana conta que os moradores dependem de um bar nas proximidades para ter luz, pois enquanto ele está aberto, há iluminação. No entanto, quando fecha, o local fica completamente no escuro. “Não fica ninguém na rua, só fica claro enquanto está aberto esse bar aqui. Aí tem uma hora que eles fecham e fica um breu”, diz. Ela também menciona que a iluminação de um poste próximo só foi instalada devido a um evento que contou com a presença de políticos.

De acordo com a moradora, a comunidade já buscou as autoridades competentes diversas vezes em busca de uma solução para o problema, mas até o momento não receberam nenhuma resposta.

Em nota divulgada na última sexta-feira (13), a Secretaria de Urbanismo de Belém (Seurb), por meio do Departamento de Iluminação Pública, informou que vai encaminhar uma equipe da Luz de Belém ao local para fazer ronda e manutenção corretiva da área.

A Seurb também reforçou que possui vários canais de comunicação para atender à população. Solicitações dos serviços de iluminação pública podem ser feitas pelo canal exclusivo de atendimento: 0800 000 3233.

"Para facilitar, ainda mais, o atendimento das solicitações referentes à iluminação pública dos bairros e distritos de Belém, a Prefeitura conta com outros canais: o portal Luz de Belém e o aplicativo de celular iluminaçãopúblicabelem. É importante que o usuário guarde o número do protocolo", afirmou a Secretaria.

Os moradores de Belém também podem fazer registros para a melhoria dos serviços na sede do órgão, localizada na avenida Governador José Malcher, 1.622, bairro de Nazaré.

(Eva Pires, estagiária sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do núcleo de Atualidade, com colaboração de Cira Pinheiro)