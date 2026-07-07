É Copa! Torcedor inglês tido como 'desaparecido' nos EUA é encontrado em bar na Espanha

O torcedor inglês Michael Hewitt, de 65 anos, que havia sido considerado 'desaparecido' durante a Copa do Mundo, foi encontrado após dez dias em um bar na cidade de Barcelona, na Espanha.

Hewitt falou com a família pela última vez em 21 de junho, quando estava em Barcelona. Ele havia deixado o Reino Unido um dia antes, conforme noticiou o site "Leeds Live".

O inglês tinha planejado uma breve escala na Espanha antes de seguir viagem para Boston, nos Estados Unidos. Lá, ele assistiria ao jogo entre Inglaterra e Gana, em 23 de junho, que terminou empatado em 0 a 0. Contrariando as expectativas da família, que acionou autoridades americanas para o caso, Michael nunca embarcou para os EUA.

VEJA MAIS

Perda do celular, desencontro e busca da família

A explicação para o desaparecimento foi a perda do seu celular, que continha todas as suas passagens de viagem. Sem o aparelho, Michael Hewitt ficou retido em Barcelona, conforme revelou seu irmão, Gary, ao veículo "US Sun".

Gary explicou que o irmão perdeu o telefone logo após chegar à cidade espanhola e não se lembrava de nenhum dos números salvos. Além disso, Michael não considerou procurar a embaixada, pois ainda possuía passaporte e dinheiro, o que o fez crer que sua situação não seria de interesse diplomático.

Conhecido como Mick, o torcedor não tinha acesso à internet e estava completamente alheio à busca desesperada de sua família. A procura, inclusive, acontecia no país errado, os Estados Unidos.

Em vez de seguir viagem, Mick simplesmente aproveitou a estadia em Barcelona, assistindo aos jogos da Inglaterra nos bares locais, sem saber da apreensão de seus familiares.

Dez dias após o sumiço, a Embaixada Britânica na Espanha conseguiu localizar o hotel do torcedor por meio dos pagamentos feitos com seu cartão de crédito. No dia seguinte, após Mick retornar de um bar, a embaixada o colocou em contato com sua família, encerrando a angústia de seus entes queridos.