O Liberal chevron right Variedades chevron right

Confira 10 músicas ideais para ouvir enquanto treina; veja o ritmo mais indicado

Elas podem auxiliar em caminhadas, corridas, musculação e outras atividades físicas

Rafael Lédo
fonte

Músicas que estão entre 120 bpm e 140 bpm são as mais indicadas na hora do exercício físico (Foto / Freepik)

Os sons servem como estímulos para o ser humano desenvolver diversas atividades ao longo do dia. No caso das músicas, não é diferente, principalmente daquelas que estão entre 120 e 140 batidas por minuto (bpm). Elas são capazes de otimizar o desempenho nas atividades físicas. O cansaço e a fadiga demoram a chegar quando a playlist certa de treino é colocada para tocar.

As academias costumam colocar músicas para que as pessoas possam realizar os exercícios de forma mais confortável. Mas, a verde é que existem músicas ideias para o treino que, inclusive, simulam o ritmo da corrida ou da atividade que se está desenvolvendo.

Músicas entre 120 bpm e 140 bpm são as mais indicadas para esses momentos. Os batimentos cardíacos acabam entrando em sincronia com o ritmo das músicas, fazendo com que o praticante tenha melhor desempenho. Assim, o bem-estar acontece durante e depois da atividade.

O pop eletrônio é o gênero que mais possui músicas com estas frequências. Ele possui batidas cadenciadas, além do aumento do ritmo de forma uniforme.

Confira 10 músicas ideias para ouvir enquanto treina:

1. "Midnight City" - M83

2. Can't Hold US - Macklemore & Ryan Lewis (feat. Ray Dalton)

3. Titanium - David Guetta feat Sia

4. Power - Kanye West

5. Run Boy Run - Woodkid

6. Last Night - Loofy

7. Looking For Love - Alok & Anitta

8. Illusion - Dua Lipa

9. Espresso - Sabrina Carpenter

10. Water - Tyla

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com)

música

treino

corrida
