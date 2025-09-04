Capa Jornal Amazônia
Abrigo de animais que cobrava R$ 600 é alvo de ação policial; 10 cães são encontrados mortos

Ao todo, foram encontrados 10 cães mortos e dois em estado de desnutrição no local

Victoria Rodrigues
fonte

Os cães sobreviventes estão sob cuidados da pessoa que denunciou o caso de maus tratos. (Foto: Reprodução/ Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF))

Uma cena horripilante foi encontrada, na tarde desta quarta-feira (3), em um abrigo clandestino que funcionava como lar temporário para animais, na cidade de Planaltina, que fica localizada no Distrito Federal. No local, os agentes da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra os Animais (DRCA) localizaram cerca de 10 cães mortos e mais dois em estado de extrema desnutrição alimentar.

Segundo informações dos policiais presentes no caso, os tutores chegavam a pagar R$ 600 mensais por cada um dos animais e mais alguns quilos de ração para poder manter os cachorros no abrigo. Apesar do valor deixado pelos tutores, os cães ainda eram submetidos ao abandono, à fome e à condições ultrajantes no local.

Como ocorreu a operação?

As suspeitas iniciaram quando uma jornalista denunciou a morte de animais resgatados que foram deixados aos cuidados do espaço. Após a acusação, os policiais começaram uma operação para chegar até a quadra 60 da cidade e, no local, encontraram diversos corpos dos animais espalhados no chão, além de todos estarem em estado de inanição (estágio elevado da desnutrição).

Algumas testemunhas relataram que o responsável utilizava produtos químicos para acelerar o processo de decomposição das carcaças, com o intuito de tentar amenizar o cheiro dos animais, que já incomodava muitos moradores da região. No total, apenas dois cães foram retirados com vida do abrigo e estão sob os cuidados da jornalista que fez a denúncia à delegacia.

Durante a operação, um jovem de 21 anos foi identificado como o responsável pelos maus tratos no “abrigo da morte”. Ao todo, ele responderá por sete crimes, sendo cinco deles agravados pelos cães terem perdido a vida no local em que estavam sob os cuidados do jovem, conforme o artigo 32 da Lei 9.605/98.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web em Oliberal.com)

