123456: confira as senhas mais usadas pelos brasileiros em 2023

Mais uma vez, o aplicativo de gerenciamento de logins NordPass revelou que as senhas mais utilizadas pelos brasileiros em 2023 são as mais fáceis de serem hackeadas. A senha mais utilizada no Brasil é "admin", que pode ser hackeada em menos de 1 segundo. O levantamento mostra que mais 204 mil contas de moradores do Brasil utilizam a palavra para fazer login. Em seguida, aparecem variações da clássica "12345", como "123mudar" e "mudar123".

As senhas sequenciais de números também são populares entre os brasileiros. "123456" e "123456789" aparecem na lista das 10 senhas mais utilizadas. O levantamento do NordPass contabilizou os hábitos de senhas de 35 países. Em outros países, também foram encontradas senhas fracas, como "pokemon20" na Bélgica, "president" na República Tcheca, "Pitbull123" na Alemanha, "carl0s" na Espanha e "merda123" em Portugal.

VEJA MAIS

Confira as 20 senhas mais usadas pelos brasileiros em 2023

admin

123456

12345678

102030

123456789

12345

gvt12345

12345678910

password

111111

123mudar

10203040

UNKNOWN

mudar123

senha123

fera@123

1234567

142536

********

1234567890

Confira as 10 senhas mais usadas no mundo

123456

admin

12345678

123456789

1234

12345

password

123

Aa123456

1234567890

Como criar uma senha segura?

Aqui estão algumas dicas para criar uma senha segura:

A senha deve ter pelo menos 20 caracteres e incluir uma mistura de letras maiúsculas e minúsculas, números e símbolos especiais.

Evite usar informações pessoais e que podem ser descobertas facilmente, como aniversários, nomes ou palavras comuns.

Não use a mesma senha para diferentes serviços.

Senhas fortes são essenciais para proteger suas contas de e-mail, bancos, redes sociais e outros serviços online. Se você ainda usa senhas fracas, é hora de mudar. Comece criando senhas novas e seguras para todas as suas contas. Você pode usar um gerenciador de senhas para ajudá-lo a criar e gerenciar senhas seguras.

O que fazer se sua conta for comprometida?

Se você acha que sua conta foi comprometida, é importante agir rapidamente. Aqui estão algumas coisas que você pode fazer:

Altere sua senha imediatamente.

Ative a autenticação de dois fatores, se possível.

Monitore sua conta para atividades incomuns.

Se você notar qualquer atividade incomum, entre em contato com o suporte técnico do serviço imediatamente.

*Hanna Franco, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com