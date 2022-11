Uso de cigarro eletrônico causa apodrecimento dos dentes, diz estudo; veja como prevenir

O uso do cigarro eletrônico, mais conhecido como vape, pode apodrecer os dentes. Um estudo feito na University School of Dental Medicine, dos Estados Unidos, aponta que pessoas que fumam com o dispositivo possuem um maior risco de desenvolver problemas no microbioma da boca e aumentar as bactérias no local.

Durante a pesquisa, os estudiosos analisaram dados de aproximadamente 13 mil pessoas tratadas nas clínicas odontológicas do hospital entre 2019 e 2022. Foi observado que 79% das pessoas que usavam vape tinham alto risco de apresentar cáries. Entre os que não fumavam, a taxa era de 60%.

Segundo os médicos, o líquido adocicado e de consistência pegajosa do vape causa vários problemas. São eles:

adere nos dentes e altera o microbioma da boca;

favorece a proliferação de bactérias;

apodrece mais rapidamente os dentes.

Cuidados e prevenção

Segundo os especialistas, as cáries em quem usa o cigarro eletrônico podem até mesmo aparecer em locais pouco comuns, como nas bordas inferiores dos dentes da frente.

Além disso, os autores do estudo fizeram um alerta as pessoas que usam vape e afirmaram que é necessário ter cuidado redobrado com a saúde bucal. Para evitar a cárie é necessário:

Ir ao dentista duas vezes ao ano, ou quando notar algo diferente nos dentes;

usar pasta de dente com flúor com prescrição médica;

Usar enxágue com flúor;

pedir a aplicação de flúor nas consultas no dentista.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão do editor Web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)