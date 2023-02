Tourette: saiba o que é, sintomas e diagnóstico da síndrome do Cara de Sapato, do 'BBB 23'

Nos bastidores do Big Brother Brasil é possível que já se tenha visto o participante Cara de Sapato tendo crise de ansiedade e dificuldade para dormir. O que muitos não sabem é que a comorbidade tem associação a Síndrome de Tourette, diagnosticada pelo atleta de MMA aos 9 anos de idade e relatadas pelo treinadores ao G1. Apesar de não ter cura, há tratamentos que podem ajudar a frear os sintomas.

Ainda na primeira infância, a sindrome pode gerar tiques motoros e vocais repetitivos involuntários. Os tiques podem ser como piscar os olhos, sacudir a cabeça ou balançar os braços. Já nos casos de expressões verbais, a pessoa pode repetir palavras ou frases. Normalmente os sintomas, que são neurológicos, vão diminundo como é o caso do atual BBB 23. Confira outros sintomas, diagnóstico e o tratamento daSíndrome de Tourette.

Quais são os sinais e sintomas da a Síndrome de Tourette?

Os sintomas geralmente começam na infância e podem piorar durante a puberdade, mas tendem a melhorar na idade adulta. Além dos tiques, algumas pessoas com Síndrome de Tourette também podem apresentar outros sintomas, como obsessões, compulsões e dificuldades de concentração.

Como é feito o diganóstico da Síndrome de Tourette?

O diagnóstico da Síndrome de Tourette é feito com base na avaliação dos sintomas e da história clínica do paciente. Não existe um teste específico para a condição, mas os médicos podem avaliar o comportamento e os sintomas do paciente para determinar se ele está com a condição.

Como é feito o tratamento da Síndrome de Tourette?

O tratamento da Síndrome de Tourette pode incluir terapia comportamental, medicamentos e intervenções psicológicas. A terapia comportamental pode ajudar a diminuir a frequência e a gravidade dos tiques, enquanto os medicamentos podem ser prescritos para controlar os sintomas.

Em geral, o tratamento da Síndrome de Tourette é personalizado para atender às necessidades individuais do paciente e pode incluir uma combinação de abordagens diferentes. O objetivo é ajudar o paciente a lidar com os sintomas e a melhorar sua qualidade de vida.