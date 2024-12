Rússia anuncia vacina contra o câncer para 2025; entenda como funciona

O Ministério da Saúde da Rússia anunciou nesta semana o desenvolvimento de uma vacina revolucionária contra o câncer, criada em colaboração com diversos centros de pesquisa. O imunizante será distribuído gratuitamente aos pacientes russos a partir de 2025. A informação foi divulgada pela agência russa de notícias Tass.

A novidade, que promete revolucionar o tratamento da doença, utiliza tecnologia de RNA mensageiro (mRNA), a mesma empregada nas vacinas contra a Covid-19, permitindo que o sistema imunológico receba instruções precisas para identificar e combater células cancerígenas.

O método, descrito como altamente inovador, é baseado em uma abordagem personalizada: com base na análise genética do tumor de cada paciente, é desenvolvida uma formulação individualizada que "ensina" o organismo a reconhecer e destruir células malignas.

EnteroMix

Além da vacina de mRNA, a Rússia aposta em uma abordagem complementar para o combate ao câncer: a vacina oncolítica EnteroMix. Este imunizante combina quatro vírus não patogênicos, capazes de destruir células cancerígenas e ativar a imunidade antitumoral dos pacientes.

Os primeiros testes clínicos da EnteroMix estão previstos para o final de 2024 ou início de 2025.

Avanços promissores

Segundo Alexander Gintsburg, diretor do Centro Nacional de Pesquisa de Epidemiologia e Microbiologia de Gamaleya, os testes pré-clínicos demonstraram que a vacina consegue suprimir o desenvolvimento de tumores e prevenir metástases.

No entanto, detalhes como os tipos específicos de câncer que poderão ser tratados com o imunizante ainda não foram divulgados. Caso o cronograma seja cumprido, o lançamento dessas vacinas marcará um avanço significativo no tratamento oncológico.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)