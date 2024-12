Vacina da covid: veja quem pode tomar e o que muda com o novo esquema vacinal

O Ministério da Saúde anunciou mudanças na estratégia de vacinação contra a Covid-19 no Brasil. As atualizações incluem a incorporação do imunizante no Calendário Nacional de Vacinação para gestantes e idosos, a introdução da vacina Serum, da empresa Zalika Farmacêutica, no Programa Nacional de Imunizações (PNI) e ajustes no esquema vacinal para crianças de 6 meses a menores de 5 anos.

As novas diretrizes foram encaminhadas às Secretarias de Saúde de todos os estados e visam ampliar a proteção de públicos específicos, além de otimizar a logística de distribuição dos imunizantes.

Vacinação de rotina para gestantes e idosos

A partir de agora, gestantes e pessoas com 60 anos ou mais passam a integrar o calendário regular de vacinação. Até então, esses grupos eram considerados prioritários e recebiam doses periódicas.

Gestantes: a recomendação é de uma dose de vacina a cada gestação.

Idosos (60 anos ou mais): receberão uma dose a cada seis meses.

Os demais grupos prioritários, como imunocomprometidos e pessoas com comorbidades, continuarão no programa especial. Para imunocomprometidos, a vacinação será oferecida a cada seis meses, enquanto para os demais, a dose será anual.

Documentação simplificada para comorbidades

Para pessoas com comorbidades, não será exigida prescrição médica detalhada. Qualquer documento que comprove a condição, como receitas médicas, laudos, resultados de exames ou marcação de consultas, será aceito.

Introdução da vacina Serum

Outra novidade é a distribuição da vacina Serum, da Zalika Farmacêutica. Aprovada pela Anvisa para pessoas com 12 anos ou mais, o imunizante apresenta alta eficácia contra casos sintomáticos de Covid-19 em adultos e oferece vantagens logísticas, como maior prazo de validade e facilidade no transporte e armazenamento.

Esquema vacinal infantil

Para crianças de 6 meses a menores de 5 anos, o Ministério da Saúde estabeleceu o uso da vacina de RNA mensageiro da Pfizer, com três doses:

Intervalos: quatro semanas entre a primeira e a segunda dose, e oito semanas entre a segunda e a terceira.

Crianças que iniciaram o esquema vacinal com a vacina da Moderna deverão completar o esquema com duas doses do mesmo fabricante, com intervalo de quatro semanas entre elas.