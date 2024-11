Belém tem vacinação contra gripe nos shoppings e na Praça da República neste fim de semana

Neste sábado, 30 de novembro, a Prefeitura de Belém desenvolverá uma ação especial de vacinação contra a gripe nos principais shoppings da cidade. O objetivo é facilitar o acesso à imunização para as pessoas que não conseguiram se vacinar durante a semana nas unidades de saúde.

Os shoppings participantes são Grão-Pará, Boulevard, Pátio Belém, Castanheira e It Center. Nos quatro primeiros, a vacinação acontecerá das 10h às 18h. Já no It Center, o atendimento será das 9h às 17h.

Imagem de vacinação em Belém (Foto: Ascom Sesma)

No domingo, 1º de dezembro, a campanha continua na Praça da República, das 8h às 12h, durante o Dia D de Combate à Dengue. Esse reforço é uma oportunidade para quem não puder ir aos shoppings no sábado.

A vacina contra a gripe protege contra três tipos de vírus: influenza A (H1N1), influenza A (H3N2) e influenza B. Ela ajuda a reduzir o risco de complicações graves, especialmente no período chuvoso, que vai de novembro a maio, quando esses vírus circulam com mais intensidade na região.

Além da vacina contra a gripe, estarão disponíveis as vacinas dT, que previne difteria e tétano, e a tríplice viral, que protege contra sarampo, caxumba e rubéola.

É importante lembrar que a vacinação nos shoppings será oferecida exclusivamente neste sábado, 30. Durante a semana, a imunização continua disponível nas unidades de saúde de Belém, de segunda a sexta-feira, das 8h às 19h. A campanha contra a gripe segue até o dia 31 de janeiro de 2025.

Para ser vacinado, basta levar a carteirinha de vacinação e um documento oficial com foto.

Serviço:

Sábado, 30 de novembro

• Shopping Boulevard

Av. Visconde de Souza Franco, 776 – Reduto | 10h às 18h

• Shopping Pátio Belém

Travessa Padre Eutíquio, 1078 – Batista Campos | 10h às 18h

• Shopping Bosque Grão-Pará

Av. Centenário, 1052 – Mangueirão | 10h às 18h

• Shopping Castanheira

Rodovia BR-316, km 01 – Castanheira | 10h às 18h

• IT Center

Av. Senador Lemos, 3153 – Sacramenta | 9h às 17h

Domingo, 1º de dezembro

• Praça da República

Das 8h às 12h