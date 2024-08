Homem recebe primeira dose da vacina contra câncer de pulmão em teste mundial

O britânico Janusz Racz, de 67 anos, se tornou a primeira pessoa no mundo a receber uma dose da BNT116, a primeira vacina experimental de mRNA contra o câncer de pulmão. Desenvolvida pela BioNTech, a vacina não é preventiva, mas sim um complemento ao tratamento tradicional, destinada a ajudar o corpo a reconhecer e combater células cancerígenas, reduzindo as chances de recidiva.

A vacina, que promete revolucionar o tratamento do câncer de pulmão ao ensinar o sistema imunológico a identificar e eliminar células cancerígenas, foi desenvolvida na mesma empresa por trás de uma das vacinas contra a covid-19. Ainda não há previsão para a divulgação dos resultados sobre a tolerância dos pacientes ao tratamento.

Sobre o voluntário

Janusz é um empresário de Londres diagnosticado com câncer de pulmão em estado avançado em maio de 2024. Inicialmente, ele acreditava que sua dificuldade para respirar era causada por sua asma, mas uma colonoscopia revelou o tumor.

Com um prognóstico desanimador e apenas 35% de chance de sobreviver por mais de cinco anos, mesmo após tratamentos de quimioterapia e radioterapia, Janusz decidiu se voluntariar para os testes pioneiros da vacina na University College London Hospitals (UCLH).

“Decidi participar porque espero que isso forneça uma defesa contra células cancerígenas. Mas também pensei que minha participação nesta pesquisa poderia ajudar outras pessoas no futuro e ajudar esta terapia a se tornar mais amplamente disponível”, afirmou Janusz em entrevista ao UCLH.

Como funciona a vacina?

A BNT116 utiliza a mesma tecnologia de mRNA da vacina contra a Covid-19. Ao ser administrada, ela “ensina” o sistema imunológico a reconhecer proteínas específicas presentes nas células cancerígenas. Dessa forma, o corpo passa a produzir anticorpos capazes de atacar e destruir essas células de forma mais eficaz. A vacina também reduz o risco de toxicidade para células saudáveis.

O imunizante BNT116 foi administrado em seis doses consecutivas em Janusz. O tratamento também inclui reforços semanais por seis semanas e injeções a cada três semanas por um ano. A expectativa é que essa abordagem ajude a impedir o retorno do câncer, que é comum mesmo após tratamentos tradicionais.

Além da vacina, Janusz está recebendo o tratamento de imunoterapia cemiplimab, que combate o tumor de forma direcionada. O teste de fase 2 da BNT116 está em andamento em seis países, incluindo Estados Unidos, Alemanha, Hungria, Polônia, Espanha e Turquia.

Os pesquisadores estão otimistas com os resultados preliminares e acreditam que essa vacina pode "mudar o futuro do tratamento do câncer de pulmão".

