Quanto custa um implante dentário? Saiba o que é, preços e tipos

Considerada uma tecnologia relativamente recente e uma das maiores inovações da odontologia, os implantes dentários são, basicamente, parafusos de titânio, cuja função é substituir a raiz de um dente. Essa técnica de reabilitação oral está cada vez mais procurada por pacientes que desejam ter mais qualidade de vida, principalmente em uma área tão visível e essencial para a autoestima: os dentes.

De acordo com o cirurgião-dentista, Theodorico Neto, os implantes são seguros e biocompatíveis com o corpo humano, ou seja, sem possibilidade de rejeição pelo organismo. "a principal função de um implante é substituir a raiz de um dente previamente perdido, e proporcionar o conforto de uma substituição fixa, diminuindo o incômodo e a necessidade de retirada para higienização", explica.

VEJA MAIS

Quais são as indicações para uso de implante dentário?

O dentista explica que a indicação é para pacientes que precisam substituir um ou mais dentes perdidos. Para isso, é necessário a avaliação de um profissional de sua preferência.

Essa técnica de reabilitação oral está cada vez mais procurada por pacientes que desejam ter mais qualidade de vida. (Anna Shvets / Pexels)

Também existem as contraindicações. Pessoas com condições sistêmicas como diabetes descontrolada, problemas cardíacos graves, e também pessoas com dificuldade de cicatrização estão contraindicadas à instalação de implantes dentários.

"É importante ressaltar que pessoas em fase de crescimento também, via de regra, não estão estão aptas, mas lembro que toda regra tem a sua exceção, e apenas um profissional da área pode definir pela indicação ou contraindicação da técnica", ressalta Theodorico Neto.

VEJA MAIS

Quais os tipos de implante dentário?

Existem diferentes tipos de implantes dentários, e a escolha pela instalação do implante e pelo tipo de a ser instalado é indicação do profissional de Odontologia que realizará o tratamento. Confira quais modelos existem no mercado:

Implante unitário: é substituído a raiz do dente por um pino de titânio e confeccionado um dente artificial. O modelo do dente é opcional;

é substituído a raiz do dente por um pino de titânio e confeccionado um dente artificial. O modelo do dente é opcional; Implante dois por três: indicado para pacientes que precisam repor três dentes enfileirados. Para esses casos, são implantados dois pinos de titânio;

indicado para pacientes que precisam repor três dentes enfileirados. Para esses casos, são implantados dois pinos de titânio; Carga imediata: nesse tipo, o dentista avalia a possibilidade de colocar uma prótese provisória, logo depois de inserir os pinos;

nesse tipo, o dentista avalia a possibilidade de colocar uma prótese provisória, logo depois de inserir os pinos; Prótese Protocolo Fixo: para esse tipo de implante, o profissional verifica a possibilidade de fazer apenas uma prótese e fixá-la com a ajuda de 4 a 8 pinos;

para esse tipo de implante, o profissional verifica a possibilidade de fazer apenas uma prótese e fixá-la com a ajuda de 4 a 8 pinos; Prótese overdenture: indicado para pessoas que perderam todos os dentes, são implantados dois pinos na região frontal para permitir melhor encaixe e desencaixe da prótese.

Quanto custa um implante dentário?

Na área da saúde, os valores dos serviços não são fixos e variam conforme o caso clínico e técnica usada. É sempre necessário uma avaliação prévia para analisar cada caso. Por ser uma tecnologia nova, o preço cobrado por implante varia de R$ 1.500 a R$ 3.000.

"Estes valores tendem a estabilizar e baixar com o passar do tempo, como acontece com qualquer tecnologia, e os valores variam de acordo com a quantidade de implantes e a dificuldade do caso. Outros fatores como a experiência e reputação do profissional, e mesmo a localização do consultório, também podem influenciar no valor final", acrescenta o dentista.

VEJA MAIS

Caso você tenha se interessado, o dentista Theodorico Neto aconselha escolher um profissional de confiança e com indicação de colegas que já tenham sido atendidos pelo dentista. "No nosso estado do Pará, temos inúmeros excelentes profissionais na área, e não será difícil encontrar o profissional certo para você", finaliza.

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)