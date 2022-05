Entenda a importância do acompanhamento odontológico desde a infância

O acompanhamento odontológico desde a primeira infância garante que os primeiros dentes da criança permaneçam saudáveis, livres de cárie e outras doenças dentárias. Segundo recomendações da Associação Brasileira de Odontopediatria, a primeira consulta com o odontopediatra deve ser realizada antes de nascer o primeiro dente, o que geralmente ocorre entre 6 e 12 meses de idade.

De acordo com a odontopediatra Gyselle Ribeiro, com esse tipo de assistência, o profissional acompanha o crescimento e desenvolvimento craniofacial, orienta sobre os hábitos como uso de chupeta e mamadeira, além de realizar a manutenção da saúde bucal e prevenir doenças.

“As orientações devem ser feitas de forma individualizada, levando em consideração hábitos e rotinas familiar. A doença bucal mais comum na criança é a cárie dental. Nos adolescentes, adultos e idosos é a doença periodontal. Tanto a cárie quanto a doença periodontal podem ser evitadas com educação em saúde bucal”, explica a dentista.

Vantagens

Ainda de acordo com a especialista, a educação em saúde bucal, quando realizada de forma contínua e ainda na infância, faz com que a criança insira esses cuidados na sua rotina, o que diminui a probabilidade de perdas dentárias no futuro, causadas por doenças bucais.

“A infância é a melhor fase para aprendizagem, principalmente no que se refere aos hábitos e higiene. Crianças que aprendem desde cedo a importância de utilizar o fio dental e escovar os dentes de forma correta tendem a se tornarem adultos mais disciplinados na hora da limpeza bucal”, ressalta Gyselle Ribeiro.

Confira, a seguir, os principais cuidados que os pais devem ter na fase de desenvolvimento da criança:

- Cuidados com a higiene bucal, introduzindo pasta com flúor assim que os primeiros dentes aparecerem;

- Realizar uma dieta zero açúcar até os dois anos de idade e evitar o consumo de açúcar ao longo da vida.

- Oferecer frutas e verduras para a criança, além de alimentos ricos em fibras;

Do ponto de vista psicológico, quanto mais cedo a criança frequenta o consultório odontológico mais ela se familiariza com o ambiente.

Pais devem inserir pasta dental com flúor na higiene bucal das crianças (Banco de imagens/Pexels)

“O odontopediatra avalia e orienta as questões da cárie dental. Nesta fase também é possível fazer o diagnóstico precoce de falhas e, em alguns casos, já iniciar uma intervenção ou prever o momento mais adequado, evitando tratamentos mais difíceis e complexos”, finaliza Gyselle Ribeiro.