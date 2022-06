Saiba como escolher o kit de resinas ideal para o seu consultório odontológico

Oferecer produtos de qualidade para os pacientes deve ser prioridade em todo consultório odontológico. Por isso, é importante que o profissional de odontologia saiba escolher os materiais ideais para o seu estabelecimento, como o kit de resinas, usado em diferentes tipos de procedimentos dentários.

De acordo com a representante comercial, Cristina Pessoa, que atua na Labodental há 11 anos, é essencial ter um kit de resinas com várias opções de cores e composição de opacidade. Além disso, a escolha desses materiais inclui diversas vantagens, entre elas, custo-benefício e versatilidade.

A profissional ressalta que a qualidade dos produtos utilizados nos procedimentos odontológicos pode se tornar um diferencial para o consultório odontológico.

“Quanto maior a qualidade dos produtos, melhor a qualidade do que é vendido para o paciente e do que é colocado na boca dele. Quando o produto é de qualidade, a saúde do paciente é melhorada e o serviço feito é eficiente, retornando em ‘feedback’ positivo”, explica.

A seguir, confira quais pontos devem ser levados em consideração na hora de escolher o kit de resinas para o consultório:

1. Procedência da marca;

2. Qualidade das resinas compostas;

3. Tipo de cor (cores básicas do dia a dia);

4. O kit de resina multifuncional deve ter um nível de opacidade de transição, ou seja, não pode ser muito translúcida nem opaca. Por isso, resinas tipo “corpo” têm maior indicação clínica para o dia a dia;

5. Avaliação de combos e custo-benefício.

Ainda segundo a representante comercial, as resinas servem para procedimentos odontológicos em dentes posteriores e, em alguns casos, dentes anteriores.

