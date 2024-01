Qual é o melhor tipo de leite: integral, desnatado ou semidesnatado?

O leite é um alimento essencial para uma vida saudável, pois é uma das principais fontes de cálcio, um nutriente importante para a saúde dos ossos. O leite também é fonte de proteínas, vitamina D, vitamina B12 e potássio. Com tantas opções disponíveis no mercado, como leite integral, desnatado e semidesnatado, fica a dúvida: qual é o melhor tipo de leite para consumir?

A professora de Nutrição, Bárbara Soares de Assis, explica sobre as principais diferenças entre os laticínios integrais e desnatados. "O leite integral contém toda a gordura natural do leite, enquanto o leite desnatado passa por um processo de remoção dessa gordura, tornando-o com baixo teor. Já o semidesnatado possui uma quantidade intermediária de gordura, menor que o integral, porém maior que o desnatado", explica.

Apesar das diferenças, todos os tipos de leite proporcionam benefícios para a saúde de cada pessoa.

VEJA MAIS

Leite integral

Ajuda na absorção de vitaminas lipossolúveis, como a vitamina A e D .

. Auxilia nos quadros de desnutrição infantil .

. Colabora para a sensação de saciedade, já que o teor de gordura é elevado.

Leite desnatado

Tem baixos níveis de lipídeos e calorias , sendo uma opção mais leve.

e , sendo uma opção mais leve. Recomendado para quem está em uma dieta restritiva e busca a perda de peso.

"O desnatado, por sofrer a remoção dessa gordura, tem baixos níveis de lipídeos e calorias, sendo uma opção mais leve, recomendada para quem está em uma dieta restritiva e busca a perda de peso", explica a professora de Nutrição.

Leite semidesnatado

Combina um pouco de gordura saudável , mas com menor teor de gordura em comparação ao leite integral.

, mas com menor teor de gordura em comparação ao leite integral. Opção mais compatível para quem segue uma dieta sem restrição total de gorduras.

"A pessoa ainda terá os nutrientes como proteínas e minerais, que favorecem o fortalecimento ósseo e crescimento muscular", completa Bárbara.

Leite de origem vegetal

Além dos leites de origem animal, também estão disponíveis no mercado os leites de origem vegetal, como o leite de soja, o leite de amêndoas e o leite de arroz. Esses leites são indicados para pessoas com intolerâncias ou alergias à proteína do leite.

Qual tipo de leite escolher?

A escolha do tipo de leite deve considerar as necessidades e objetivos de cada indivíduo e para cada fase da vida.

Crianças e adolescentes: o leite integral é a melhor opção, pois fornece os nutrientes necessários para o crescimento e desenvolvimento. No entanto, durante a infância, o leite materno é o mais indicado;

Adultos saudáveis: o leite semidesnatado é uma boa opção, pois fornece cálcio e outros nutrientes sem excesso de calorias;

Pessoas que buscam a perda de peso: o leite desnatado é a melhor opção, pois é baixo em calorias e gorduras;

Idosos: o leite enriquecido com cálcio e vitamina D pode ser recomendado para ajudar a manter a saúde óssea.

(*Estagiária Hannah Franco, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com)