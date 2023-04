Café da manhã para emagrecer: veja 5 hábitos que ajudam a perder peso

O processo de emagrecimento se dá pelo déficit de calorias, ou seja, deve-se comer menos do que se gasta. O sonho de quem está determinado a emagrecer é comer sem culpa, mas para isso, precisa-se estar atento a diversos fatores para chegar nessa equação calórica. Alguns alimentos com teores muito doces ou salgados podem intervir no objetivo principal, e, em vez de proporcionar saciedade, faz com que você sinta mais fome.

Para a perda de peso, é necessário uma boa alimentação. A água, por exemplo, é um recurso natural fundamental, e deve ser consumida de forma adequada para o funcionamento correto do corpo. Thayanne Neiva, nutricionista a clínica Tivolly, de Brasília, lista 5 hábitos para inserir no café da manhã que ajudam na perda de peso.

1. Beber água antes da primeira refeição

A hidratação é fundamental para o emagrecimento, e o ato de beber água antes do café da manhã é uma ótima forma de despertar o corpo. “Repor a água do jejum noturno vai ajudar na função intestinal”, afirma Thayanne. A quantidade ideal de água para ingerir antes da primeira refeição está por volta de 400 e 600 ml.

2. Abandonar os açucarados

O açúcar pode ser um grande inimigo na perda de peso, já que possui muitas calorias, se concentra em em pequenas quantidades e não tem nenhuma fibra. Ingeri-lo de manhã impacta na circulação de açúcar no sangue e na liberação de insulina - responsável por manter o controle no sangue do açúcar -, o que pode acarretar em uma hipoglicemia de rebote, que significa o nível muito baixo de glicose no sangue. A doença, por sua vez, causa fraqueza e fome.

“Troque o açúcar por carboidratos complexos, como as frutas, que terão a glicose liberada de forma gradual na corrente sanguínea. Isso proporciona mais saciedade e impede picos de glicemia”, explica a nutricionista.

3. Evitar alimentos com muito sal

“Apesar de o sal não se converter diretamente em gordura no corpo, por não ter calorias, o alto teor de sal interfere na percepção do paladar para gorduras, disfarçando o gosto do ingrediente. E a gordura possui alta concentração de calorias”, explica Thayanne.

4. Fixar um horário para comer

É muito importante ter uma regularidade nos horários das refeições para o ciclo circadiano, o ritmo em que o organismo realiza suas funções ao longo de um dia. Consequentemente, as produções de hormônios que promovem o emagrecimento são potencializadas. Dois deles são a leptina, que sinaliza saciedade, e a insulina, que indica a entrada da glicose nas células.

5. Acrescentar mais proteínas

Thaynne indica escolher por proteínas com quantidade de gordura menores, como ovos, frango desfiado e atum. “Eles são alimentos que, além de auxiliar na saciedade, evitam a perda de massa magra. O emagrecimento é a perda de gordura e a manutenção ou ganho de massa muscular”, recomenda.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor web de Oliberal.com Felipe Saraiva)