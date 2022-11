Nova variante da Ômicron é descoberta no Amazonas; veja o que se sabe sobre a ‘BE.9’

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) anunciou que foi identificado o surgimento de uma nova variante da Ômicron no Amazonas: a ‘BE.9’. De acordo com os cientistas, a mutação é uma sublinhagem da cepa BA.5, já conhecida pelos especialistas. O aparecimento dessa nova variante está sendo apontado como o responsável pelo recente aumento no número de casos de covid-19 no estado.

O anúncio da descoberta da BE.9 ocorreu no sábado (12) pela equipe da Fiocruz. Segundo especialistas, o estado do Amazonas passou a ser um dos territórios mais monitorados com relação às mutações da covid-19. “O que ocorre no estado tende a se repetir em outras regiões e pode estar acontecendo novamente”, afirma o cientista Tiago Gräf, da Rede Genômica.

De acordo com Gräf, que analisou os resultados encontrados pela equipe do virologista Felipe Naveca, da Fiocruz Amazônia, os casos de covid-19 no Amazonas estavam em ascensão desde metade de outubro e subiram exorbitantemente de um mês para outro. A média móvel passou de cerca de 230 casos por semana para 1.000.

Identificação da nova variante

Os cientistas identificaram o BE.9 após investigarem o que poderia estar causando o ressurgimento da covid-19 no estado. Para isso, a equipe de Naveca sequenciou mais de 200 genomas do vírus SARS-CoV-2 de setembro a outubro, então detectaram a nova variante.

Felipe Naveca afirma que um dos fatores que facilita a detecção de novas variantes é que o Amazonas tem a maior cobertura (monitoramento) de sequenciamento do Sars-CoV-2 do Brasil, em função do número de casos confirmados.

“Como fazemos a vigilância em um percentual grande de casos, trabalhando em parceria com a Fundação de Vigilância em Saúde do estado e o Lacen/AM, conseguimos fazer essas identificações de maneira precoce e explicar como se deu o surgimento das variantes”, diz o virologista.

Sobre a BE.9

A nova variante BE.9 é uma evolução da sublinhagem BA.5.3.1, ou seja, é uma Ômicron da linhagem BA.5. Devido às mutações encontradas na BA.5.3.1 do Amazonas, essa sublinhagem ganhou uma designação própria e foi chamada oficialmente de BE.9.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Ana Carolina Matos)