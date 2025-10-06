Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Saúde chevron right

Saúde

Metanol não foi detectado nos exames de Hungria, afirma ministro da Saúde

Alexandre Padilha confirmou o resultado do laudo divulgado pela Polícia Civil do Distrito Federal, que declarou ausência da substância nas bebidas ingeridas pelo rapper

Lívia Ximenes
fonte

O rapper Hungria foi internado com suspeita de intoxicação por metanol e recebeu alta nesse domingo (5) (Reprodução / Instagram)

O rapper Hungria recebeu alta nesse domingo (5) após ser internado com suspeita de intoxicação por metanol. Entretanto, exames de sangue não detectaram a substância no organismo do artista, segundo o ministro da Saúde, Alexandre Padilha. A informação confirma o laudo divulgado pela Polícia Civil do Distrito Federal (DF) da análise feita nas bebidas ingeridas por Hungria.

VEJA MAIS

image Qual é o antídoto do metanol? Confira a substância usada para combater a intoxicação
O Ministério da Saúde já iniciou envio de ampolas para cinco estados com casos notificados

image Intoxicação por metanol: veja os estados com casos registrados no Brasil
No total há 225 casos, sendo 16 confirmados e 209 sob investigação. Bebidas alcoólicas adulteradas são a causa das ocorrências

image Metanol: Saiba mais sobre o composto químico que tem causado internações e mortes no país
O Ministério da Saúde confirmou 225 registros de intoxicação por metanol no Brasil, sendo 16 casos comprovados e 209 sob investigação

A confirmação foi divulgada nessa segunda-feira (6), ao Metrópoles. Padilha disse que o rapper está em casa e que o órgão federal ajudou no exame, solicitado pela rede privada. “O Ministério da Saúde ajudou no acesso ao centro de referência de toxicologia do SUS, que fez a detecção mais rápida e destacou a ausência do metanol. Não só do metanol, mas também de seus derivados, como o ácido fórmico, que causa agressão ao sistema nervoso central”, explicou.

A perícia da polícia, divulgada na sexta-feira (3), analisou amostras apreendidas em uma distribuidora de Vicente Pires e de uma rede de mercados de Brasília. “De acordo com os peritos, não foi detectada a presença de metanol nas amostras analisadas. Os exames também apontaram que o teor de álcool anidro está em conformidade com os parâmetros estabelecidos pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA)”, declarou a nota.

Até o momento, de acordo com boletim divulgado na noite desse domingo (5), há 225 casos de intoxicação por metanol no Brasil. São Paulo é o estado que lidera o número de ocorrências, com mais de 190 notificações. Ampolas com antídoto já foram enviadas pelo Ministério da Saúde aos estados solicitantes.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Metanol

intoxicação metanol

rapper hungria

hungria metanol
Saúde
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda