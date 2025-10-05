Capa Jornal Amazônia
Após suspeita de intoxicação por metanol, rapper Hungria recebe alta nesse domingo (5)

O artista estava internado no Hospital DF Star e, segundo assessoria, ele segue sob cuidados clínicos

Lívia Ximenes
fonte

Rapper Hungria foi internado com suspeita de intoxicação por metanol (Reprodução / Instagram)

O rapper Hungria recebeu alta do hospital nesse domingo (5), após ser internado com suspeita de intoxicação por metanol. Gustavo da Hungria Neves, como é chamado, estava na unidade desde a última quinta-feira (2) e tem caso investigado pelo Centro Nacional de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS), do Ministério da Saúde. O artista está sem sequelas, como perda da visão.

Segundo a assessoria do Hospital DF Star, onde Hungria estava internado, ele deve seguir sob cuidados clínicos e com reavaliação médica ambulatorial. No sábado (4), o rapper teve melhora no estado de saúde e teve a hemodiálise suspensa. Suspeita-se que a contaminação tenha ocorrido por consumo de bebida alcoólica adulterada.

Casos de intoxicação por metanol no Brasil

Dados do Ministério da Saúde divulgados no sábado (4) apontavam 195 registros de intoxicação por metanol, sendo 14 confirmados e 181 em investigação. Entre os estados com notificações está São Paulo (SP), Distrito Federal (DF), Pernambuco (PE), Bahia (BA), Paraná (PR), Mato Grosso do Sul (MS), Rio Grande do Sul (RS), Rio de Janeiro (RJ) e Piauí (PI). Dentre os casos, há uma morte confirmada (SP) e 12 suspeitas (7 em SP, 3 em PE, 1 na BA e 1 no MS).

