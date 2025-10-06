Capa Jornal Amazônia
Saúde

Intoxicação por metanol: veja os estados com casos registrados no Brasil

No total há 225 casos, sendo 16 confirmados e 209 sob investigação. Bebidas alcoólicas adulteradas são a causa das ocorrências

Lívia Ximenes
fonte

O Ministério da Saúde já iniciou o envio de etanol farmacêutico para combater as intoxicações por metanol (Freepik)

O número de casos de intoxicação por metanol presente em bebidas alcoólicas cresceu no Brasil, conforme boletim divulgado pelo Ministério da Saúde na noite desse domingo (5). Há 225 registros no país, sendo 16 confirmados e 209 sob investigação, em 12 estados e no Distrito Federal. Do total, duas mortes estão confirmadas e 13 em análise.

O Estado de São Paulo continua liderando a estatística, com 162 casos. Destes, 14 são confirmados e 148 ainda estão sob investigação.

São Paulo é o estado com mais casos registrados: 192, sendo 14 confirmados e 178 suspeitos. O Ministério da Saúde confirmou o envio de etanol farmacêutico, um dos antídotos usados no tratamento da intoxicação por metanol, para estados que solicitaram reforços no estoque. Ao todo, 580 ampolas foram enviadas aos estados de Pernambuco (240), Paraná (100), Bahia (90), Distrito Federal (90) e Mato Grosso do Sul (60).

Confira os casos de intoxicação por metanol registrados no Brasil

Ceará - 3 casos

  • Suspeitos: 3
  • Confirmados: 0

Distrito Federal - 1 caso

  • Suspeitos: 1
  • Confirmados: 0

Goiás - 2 casos

  • Suspeitos: 2
  • Confirmados: 0

Mato Grosso do Sul - 6 casos

  • Suspeitos: 6
  • Confirmados: 0

Mato Grosso - 1 caso

  • Suspeitos: 1
  • Confirmados: 0

Paraíba - 1 caso

  • Suspeitos: 1
  • Confirmados: 0

Pernambuco - 10 casos

  • Suspeitos: 10
  • Confirmados: 0

Piauí - 2 casos

  • Suspeitos: 2
  • Confirmados: 0

Paraná - 4 casos

  • Suspeitos: 2
  • Confirmados: 2

Rio de Janeiro - 1 caso

  • Suspeitos: 1
  • Confirmados: 0

Rondônia - 1 caso

  • Suspeitos: 1
  • Confirmados: 0

Rio Grande do Sul - 2 casos

  • Suspeitos: 2
  • Confirmados: 0

São Paulo - 192 casos

  • Suspeitos: 178
  • Confirmados: 14

Saúde
.
