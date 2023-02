Botox falsificado: Anvisa emite alerta e solta lista de produtos que podem causar riscos à saúde

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) emitiu um alerta, nesta segunda-feira (06/02,) após indetificar lotes de toxina bitolínica, o famoso botox, com produtos falsificados. A detecção ocorreu em produtos de duas marcas: o Botox® 100U e o Dysport® 300U.

A empresa Allergan Produtos Farmacêuticas, responsável pelo Botox, informou à Anvisa que foram detectados dois produtos falsificados no lote C7654C3F. Porém há também unidades originais. Portanto, é preciso atentar-se a alguns detalhes para identificar se é o caso de uma falsificação.

Caso você tenha dúvidas, o ideal é entrar em contato com a farmacêutica responsável pelo produto. Para os itens falsificados, a Anvisa determinou a apreensão e a proibição da comercialização, distribuição e uso do produto.

No caso do Dysport, a farmacêutica responsável, Beaufour Ipsen, comunicou à Anvisa que não reconhece o lote L25049. Portanto, todos os produtos identificados com o código não são originais. Para esses produtos, a agência determinou a apreensão e a proibição da comercialização, distribuição e uso do produto.

O que é botox e para o que ele serve?



A primeira coisa que se deve saber é que Botox é o nome comercial para a toxina butolínica, uma substância química que atua impedindo a contração dos músculos. No geral, ele é bastante utilizado para o tratamento de diversas doenças, como por exemplo, enxaqueca. Além disso, um dos seus principais usos atualmente é para fins estéticos, já que o produto reduz as rugaz e as linhas de expressão do rosto.

Qual o valor da aplicação de botox?



No geral, a aplicação do produto varia entre R$ 1.400 a R$ 2.750,38 (Janeiro/23) nas melhores clínicas de São Paulo, por exemplo. O valor médio podre mudar conforme a experiência do profissional aplicador, ou seja, quanto mais qualificado ele for, maior o valor da aplicação. Além disso, a marca do produto usado e as áreas onde serão aplicadas a toxina butolínica também interferem diretamente no valor.