Banho de gelo vira tendência entre celebridades; conheça os benefícios da crioterapia

Já imaginou começar o dia com um banho de gelo? Pode parecer um tanto quanto radical, mas essa prática, conhecida como crioterapia ou banho de imersão em água fria, vem ganhando cada vez mais adeptos. Celebridades como Cauã Reymond, Hailey Bieber, Duda Nagle, Lady Gaga e Anitta já compartilharam momentos dentro de piscinas de gelo.

Mas afinal, quais são os benefícios que motivam tantas pessoas a se exporem a temperaturas baixas? Diversos estudos comprovam que os banhos gelados podem trazer diversos benefícios para a saúde física e mental.

Benefícios do banho de gelo

Combate à inflamação: Estudos recentes no Reino Unido revelaram que os banhos gelados aumentam a adrenalina no organismo, o que por sua vez produz respostas anti-inflamatórias. Isso significa que a crioterapia pode ajudar a reduzir a inflamação muscular e articular, sendo útil para atletas e pessoas que sofrem de dores crônicas.

Sistema imunológico fortalecido: Isso porque a crioterapia pode fortalecer o sistema imunológico, tornando o corpo mais resistente a infecções. Uma pesquisa holandesa descobriu que pessoas que tomam banhos gelados regularmente têm menos chances de faltar ao trabalho por motivos de doença do que aquelas que optam por banhos quentes.

Alívio da depressão, ansiedade e melhora do humor: A água fria causa uma súbita liberação de hormônios, como a endorfina, que possuem efeitos antidepressivos e ansiolíticos. Além disso, a crioterapia pode estimular a produção de dopamina, neurotransmissor relacionado à sensação de prazer e bem-estar.

Melhora da circulação sanguínea: O choque térmico causado pela água fria provoca a contração e dilatação dos vasos sanguíneos, o que melhora a circulação sanguínea e leva a uma melhor oxigenação dos tecidos. Isso pode trazer benefícios para a saúde da pele, dos músculos e até mesmo do coração.

Aumento da disposição e do foco: A crioterapia pode ajudar a aumentar a disposição e o foco pois ativa o sistema nervoso simpático, responsável por colocar o corpo em estado de alerta. Isso pode ser útil para quem precisa melhorar o desempenho em atividades físicas ou mentais.

Cuidados ao tomar banho de gelo

Apesar dos benefícios, estudos indicam que o ideal é manter a temperatura da água para o banho gelado próxima aos 4ºC, com a permanência do corpo imerso por, aproximadamente, 3 ou 4 minutos. Isto porque a queda da temperatura corporal, quando abaixo dos 35ºC, faz com que o organismo perca calor, comprometendo as funções metabólicas e levando à hipotermia, uma consequência que pode ser letal.

Além disso, a água quando em fase de congelamento pode causar danos na pele, como as queimaduras, com chances de se agravar e evoluir para outras doenças dermatológicas.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)