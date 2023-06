Como fazer paçoca: veja a receita do suflê cremoso com apenas cinco ingredientes

Depois de comer um pão quentinho com café, os fãs de sobremesa sempre querem algo para adoçar a boca. Pensando nisso, confira essa receita super prática de suflê de paçoca com apenas cinco ingredientes, mega fácil e saborosa.

INGREDIENTES

1/2 xícara de paçoquita cremosa

2 ovos

1 colher (chá) de açúcar

Manteiga sem sal

Cacau em pó

MODO DE PREPARO

1 - Pré-aqueça o forno a 190°C. Unte dois potinhos com manteiga e polvilhe com cacau em pó, batendo o excesso pra fora.

2 - Em uma tigela média, misture a paçoquita cremosa e 2 gemas de ovo.

3 - Em uma outra tigela média, bata 2 claras de ovo até formar espuma. Adicione o açúcar e continue misturando até formar picos firmes.

4 - Misture 1/3 das claras na mistura de paçoquita até incorporar completamente. Adicione o restante das claras à mistura e misture delicadamente até obter uma mistura homogênea.

5 - Distribua a mistura nas forminhas. Limpe as bordas para que o suflê cresça de maneira uniforme e asse por 15 a 17 minutos. Sirva imediatamente.