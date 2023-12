Marshmallow Floresta Negra é a receita de Ano Novo hoje no Mais Você da Globo; veja passo a passo

A receita de quinta-feira (28/12), do programa "Mais Você" é marshmallow Floresta Negra da Ana Maria Braga, uma opção de sobremesa para a ceia de Ano Novo. O doce tem como principal característica a mistura do chocolate black, com o chantilly branco e cerejas.

O marshmallow fica pronto em 45 minutos, rende 48 porções e pode ser armazenado na geladeira. Veja os ingredientes e o modo de preparo.

Ingredientes para fazer o marshmallow de Floresta Negra da Ana Maria Braga

Meia xícara de chá ou 100 gramas de manteiga sem sal derretida

Meia xícara de chá ou 70 gramas de leite em pó

7 xícaras de chá ou 400 gramas de marshmallow branco picado grosseiramente

Meia xícara de chá ou 90 gramas de cerejas em calda bem escorridas e cortadas ao meio

3 xícaras de chá ou 260 gramas de bolacha de chocolate black sem recheio picada grosseiramente

1 e meia colher de sopa ou 15 gramas de leite em pó para decorar

Modo de preparo do marshmallow de Floresta Negra da Ana Maria Braga

Em uma panela antiaderente aquecida, em fogo médio coloque meia xícara de manteiga sem sal derretida, meia xícara de leite em pó, sete xícaras de marshmallow branco picado grosseiramente e mexa sem parar por aproximadamente 5 minutos até incorporar e ficar homogêneo. Adicione meia xícara de chá de cerejas em calda escorridas e cortadas ao meio, 3 xícaras de chá de bolacha de chocolate black sem recheio picada grosseiramente e misture bem por 1 minuto. Fica uma massa bem densa. Apague o fogo e transfira imediatamente esta massa para uma forma antiaderente (de 30 centímetros por 17,5 centímetros e 5 centímetros) untada com manteiga. Espalhe na forma e deixe esfriar completamente por aproximadamente 30 minutos. Depois de fria, polvilhe 1 e meia colher de leite em pó com uma peneira e com ajuda de uma espátula solte todos os lados da massa para desenformar sobre uma tábua. Polvilhe mais 15 gramas de leite em pó na superfície e, com uma faca, corte porções retangulares (2 centímetros x 4 centímetros) e sirva a seguir. Guarde fora da geladeira.

(Estagiária Hannah Franco, sob supervisão o editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)