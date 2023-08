Como fazer molho madeira simples que serve para acompanhar carnes, peixes e até proteínas veganas

Um dos molhos mais tradicionais da cozinha brasileira, o molho madeira, é comumente usado acompanhando carnes, mas pode ser servido com outras proteínas, inclusive as veganas.

Com a mistura do sabor amadeirado com um toque levemente adocicado, o molho é ideal para dar suculência aos pratos, além de um sabor a mais na receita. Confira como fazer:

Como fazer molho madeira

Ingredientes

2 colheres (sopa) de manteiga ou margarina;

1 cebola picada;

1 dente de alho;

2 colheres (sopa) de farinha de trigo;

100 ml de vinho madeira ou tinto seco;

500 ml de caldo de carne;

100g de champignon fatiado;

Sal a gosto;

Pimenta do reino a gosto.

Modo de preparo

Em fogo médio, derreta a manteiga e refogue a cebola junto com o alho; Assim que a cebola murchar, adicione a farinha aos poucos e misture sem parar para não embolar; Adicione o vinho e misture; Junte o caldo de carne, o sal e a pimenta do reino; Misture até que a farinha esteja encorpada com o molho; Desligue o fogo e peneire para retirar o que estiver sólido; Leve novamente ao fogo e coloque o champignon.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão