RR 26: candidatas participam de ensaio geral no Hangar nessa sexta-feira (6)

As candidatas do Rainha das Rainhas 2026 participaram, nessa sexta-feira (6), do ensaio geral para o concurso. As estrelas deste ano ajustaram os últimos detalhes no Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, onde acontece o evento. A programação ocorre na noite deste sábado (7).

VEJA MAIS

O momento contou com a presença dos dançarinos e coreógrafos Rolon Ho e Thaís Sousa, que conduziram os passos das candidatas no palco. Em 2026, 15 clubes participam do Rainha das Rainhas: Sociedade Médico Cirúrgica do Pará, Clube dos Oficiais do Corpo de Bombeiros (COCB), Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), Tênis Clube, Grêmio Literário e Recreativo Português, Assembleia Paraense, Pará Clube, Paysandu, Tuna Luso Brasileira, Bragantino, Clube de Engenharia, Bancrévea, Layane Santos, Pinheirense e Clube do Remo.

O Enedina Show Music, uma das atrações do concurso, também esteve no ensaio. Para o maestro Adenilson Belo, conhecido como Kaká, é uma satisfação de participar do Rainha das Rainhas. “Estar no palco do Rainhas hoje e poder participar deste grande evento, que é referência nacional, é uma alegria muito grande”, disse.

O projeto de Igarapé-Miri atua há 20 anos e é formado por adolescentes e jovens que estudam e trabalham com música e dança. “Nós iremos fazer esse caldeirão aqui ferver! Um repertório muito eclético, com muita música animada, que valoriza muito a cultura do Estado do Pará. Vamos trazer músicas de grandes artistas”, contou o maestro.

Transmissão

O Rainha das Rainhas 2026 ocorre neste sábado (7), no Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, e conta com transmissão em oliberal.com e no YouTube. O ao vivo, com minuto a minuto e imagens, inicia às 21h30.

O Rainha das Rainhas 2026 será transmitido ao vivo em uma ampla cobertura multiplataforma do Grupo Liberal, permitindo que o público acompanhe cada detalhe do concurso pela televisão, internet e redes sociais.

A transmissão ao vivo no YouTube de Oliberal.com começa às 21h30 e segue até o encerramento do evento, com o show do Carabao. A live será exibida diretamente do Hangar – Centro de Convenções da Amazônia, em Belém, e é uma opção para quem está fora do estado ou até fora do país e quer acompanhar o concurso em tempo real.

Além da transmissão em vídeo, o portal Oliberal.com fará uma cobertura completa com minuto a minuto, reunindo matérias, fotos e vídeos das apresentações, bastidores e momentos marcantes da noite. O público também poderá acompanhar atualizações em tempo real pelos stories e publicações nas redes sociais do Grupo Liberal.Na TV Liberal, o Rainha das Rainhas 2026 será exibido após o Big Brother Brasil, ampliando ainda mais o alcance do concurso para todo o estado.

Segundo a editora executiva do digital do Grupo Liberal, Heloá Canali, a proposta é oferecer diferentes formas de acompanhamento para o público.

“Pensamos uma cobertura multiplataforma para que cada pessoa possa acompanhar o Rainha das Rainhas da forma que preferir. Quem quer entrar rapidamente e saber o que está acontecendo pode acompanhar o minuto a minuto no portal Oliberal.com. Quem está fora do estado ou até fora do país, e quer ver tudo em tempo real, pode assistir à transmissão completa pelo YouTube. E para quem adora acompanhar pelos stories, rolar o feed e ver os bastidores, toda essa experiência também estará nas redes sociais do Grupo Liberal. O Rainha das Rainhas tem fãs fora do estado e também fora do país, e a proposta dessa cobertura é justamente dar essa liberdade de escolha ao público, garantindo que todos possam acompanhar a beleza, o glamour e os bastidores do concurso, independentemente de onde estejam e na sua plataforma preferida".

Ingressos

As vendas de ingressos para a 78ª edição do Rainha das Rainhas já estão disponíveis. Para o primeiro lote, o valor da entrada para a pista é de R$ 40. Podem ser adquiridos online, no link https://tickzi.com.br/, com limite de até 10 entradas por compra. As entradas físicas podem ser adquiridas nas duas unidades da loja Peça Rara em Belém: na loja da avenida Gentil Bittencourt, 582, e na loja da avenida Duque de Caxias, 869. As mesas estão esgotadas. Os portões para o Rainha das Rainhas 2026 serão abertos às 20h.

Patrocinadores

O Rainha das Rainhas 2026 conta com o patrocínio de Equatorial, Cerveja Caribenha, Shopping Bosque Grão-Pará e Faculdade Fibra, além do apoio da Porte Engenharia. O prêmio principal deste ano será um carro Peugeot 208, oferecido pela concessionária Revemar.