Candidatas ao Rainha das Rainhas 2026 visitam o Grupo Liberal e entram na reta final do concurso

As 15 candidatas ao título de Rainha das Rainhas 2026 participaram, na manhã desta quinta-feira (5), de um dos momentos mais tradicionais da programação que antecede o concurso: a visita oficial à sede do Grupo Liberal, em Belém. A atividade, que se repete há décadas, integra o calendário do evento e simboliza a conexão entre o maior concurso de beleza e fantasia do carnaval paraense e o grupo de comunicação responsável por sua realização.

Logo nas primeiras horas da manhã, as candidatas chegaram à sede do Grupo Liberal, onde conheceram as instalações do complexo jornalístico, visitaram a redação do O Liberal, os estúdios de rádio e Liberal+ e acompanharam de perto a rotina de produção de conteúdo multiplataforma.

VEJA MAIS

Um dos momentos mais aguardados da visita foi o encontro com o grande prêmio da competição: um Peugeot 208 zero quilômetro, oferecido pela Revemar, que será entregue à vencedora da 78ª edição do concurso. No final da manhã, as candidatas participaram ao vivo do Liberal+ Notícias, apresentado por Abner Luiz.

Às vésperas do grande dia, marcado para este sábado (7), no Hangar – Centro de Convenções, a visita à sede do jornal marca mais um compromisso da agenda oficial do concurso. Ao longo dos anos, o Rainha das Rainhas se consolidou como um dos principais eventos culturais do Pará, reunindo clubes sociais em uma disputa que combina espetáculo, tradição e identidade carnavalesca.

Presente durante toda a visita, a coordenadora do concurso, Meg Martins, destacou a importância simbólica do momento. “Essa visita não é só tradicional, ela é muito tradicional. Ela acontece há muitos anos. Todos os anos as rainhas visitam o Liberal para conhecer as instalações da redação e também para conhecer o carro zero que uma delas vai levar”, afirmou.

As participantes da 78ª edição do Rainha das Rainhas participaram do programa Liberal+ Notícias. (Thiago Gomes/O Liberal)

Último compromisso antes do concurso

Meg também falou sobre a reta final da programação. Nesta sexta-feira (6), um dia antes do concurso, as candidatas participam do ensaio geral, que será realizado no Hangar. Segundo a coordenação, cerca de 300 pessoas estarão envolvidas na atividade, incluindo equipes da TV, jornal, rádio, produção, coordenação, técnica e sonoplastia.

“A gente tem nesse ensaio técnico umas 300 pessoas ou mais, incluindo os coreógrafos Thais Sousa e Rolon Ho, que coordenam a coreografia geral do concurso. Este ano, a jornalista Arcângela Sena também assume a coordenação do roteiro da transmissão da TV Liberal”, explicou.

A coordenadora reforçou ainda que o ensaio é essencial para a organização do espetáculo, mas sem revelar os principais segredos da competição. Além disso, mesmo com inovações pontuais, Meg destacou que a essência do evento permanece intacta. “O concurso teve algumas mudanças para dar uma nova roupagem e se modernizar, mas as mesmas regras de 80 anos atrás continuam valendo. A tradição é preservada”, afirmou.

Candidatas percorrem a redação do O Liberal e conhecem de perto a rotina de produção jornalística do grupo. (Thiago Gomes/O Libeal)

Expectativa para uma edição marcada por novidades

Representando o Grupo Liberal, Thiago Maiorana acompanhou a visita e ressaltou o valor histórico do encontro. “Mais um ano das rainhas vindo visitar a nossa sede, justamente em um ano em que o grupo completa 80 anos. Isso reforça a importância do legado que o meu avô [Romulo Maiorana] deixou. Ele era apaixonado pelo Rainha das Rainhas, um concurso que já é patrimônio cultural da história do Pará”, disse.

Thiago também destacou a expectativa para a edição deste ano. “São quase oito décadas o Grupo Liberal entregando um dos maiores concursos de beleza e fantasia do Brasil. Em 2026, o Rainha está repleto de novidades, atrações inéditas e novas premiações. O público está muito engajado, as candidatas também, e sábado vai ser uma festa linda para conhecermos a nova Rainha das Rainhas”, concluiu.

Na edição de 2026, o concurso conta com representantes de 15 clubes sociais: Bancrévea, Tênis Clube do Pará, Sociedade Médico-Cirúrgica do Pará, Assembleia Paraense, Clube do Remo, Paysandu, Tuna Luso Brasileira, Bragantino, Clube dos Oficiais do Corpo de Bombeiros Militar (COCB), Pinheirense, Clube de Engenharia, Grêmio Literário e Recreativo Português, AABB, Guará Acqua Park e Pará Clube.

Confira as fotos da visita ao Grupo Liberal:

Rainha das Rainhas 2026 - Thiago Gomes - Visita Grupo Liberal A visita à sede do Grupo Liberal integra a agenda oficial do Rainha das Rainhas 2026. (Thiago Gomes/O Liberal) A visita à sede do Grupo Liberal integra a agenda oficial do Rainha das Rainhas 2026. (Thiago Gomes/O Liberal) A visita à sede do Grupo Liberal integra a agenda oficial do Rainha das Rainhas 2026. (Thiago Gomes/O Liberal) A visita à sede do Grupo Liberal integra a agenda oficial do Rainha das Rainhas 2026. (Thiago Gomes/O Liberal) A visita à sede do Grupo Liberal integra a agenda oficial do Rainha das Rainhas 2026. (Thiago Gomes/O Liberal) A visita à sede do Grupo Liberal integra a agenda oficial do Rainha das Rainhas 2026. (Thiago Gomes/O Liberal) A visita à sede do Grupo Liberal integra a agenda oficial do Rainha das Rainhas 2026. (Thiago Gomes/O Liberal) A visita à sede do Grupo Liberal integra a agenda oficial do Rainha das Rainhas 2026. (Thiago Gomes/O Liberal) A visita à sede do Grupo Liberal integra a agenda oficial do Rainha das Rainhas 2026. (Thiago Gomes/O Liberal) A visita à sede do Grupo Liberal integra a agenda oficial do Rainha das Rainhas 2026. (Thiago Gomes/O Liberal) A visita à sede do Grupo Liberal integra a agenda oficial do Rainha das Rainhas 2026. (Thiago Gomes/O Liberal) A visita à sede do Grupo Liberal integra a agenda oficial do Rainha das Rainhas 2026. (Thiago Gomes/O Liberal) A visita à sede do Grupo Liberal integra a agenda oficial do Rainha das Rainhas 2026. (Thiago Gomes/O Liberal) A visita à sede do Grupo Liberal integra a agenda oficial do Rainha das Rainhas 2026. (Thiago Gomes/O Liberal) A visita à sede do Grupo Liberal integra a agenda oficial do Rainha das Rainhas 2026. (Thiago Gomes/O Liberal) A visita à sede do Grupo Liberal integra a agenda oficial do Rainha das Rainhas 2026. (Thiago Gomes/O Liberal) A visita à sede do Grupo Liberal integra a agenda oficial do Rainha das Rainhas 2026. (Thiago Gomes/O Liberal) A visita à sede do Grupo Liberal integra a agenda oficial do Rainha das Rainhas 2026. (Thiago Gomes/O Liberal) A visita à sede do Grupo Liberal integra a agenda oficial do Rainha das Rainhas 2026. (Thiago Gomes/O Liberal) A visita à sede do Grupo Liberal integra a agenda oficial do Rainha das Rainhas 2026. (Thiago Gomes/O Liberal) A visita à sede do Grupo Liberal integra a agenda oficial do Rainha das Rainhas 2026. (Thiago Gomes/O Liberal) A visita à sede do Grupo Liberal integra a agenda oficial do Rainha das Rainhas 2026. (Thiago Gomes/O Liberal) A visita à sede do Grupo Liberal integra a agenda oficial do Rainha das Rainhas 2026. (Thiago Gomes/O Liberal) A visita à sede do Grupo Liberal integra a agenda oficial do Rainha das Rainhas 2026. (Thiago Gomes/O Liberal) A visita à sede do Grupo Liberal integra a agenda oficial do Rainha das Rainhas 2026. (Thiago Gomes/O Liberal) A visita à sede do Grupo Liberal integra a agenda oficial do Rainha das Rainhas 2026. (Thiago Gomes/O Liberal)

Como comprar ingressos para o Rainha das Rainhas 2026

As vendas das entradas para a 78ª edição do Rainha das Rainhas já estão disponíveis. Para o primeiro lote, o valor da entrada para a pista é de R$ 40. O ingresso para a pista podem ser adquiridos online, no link tickzi.com.br/eventos/rainhadasrainhas2026, com limite de até 10 por compra.

As entradas físicas podem ser adquiridas nas duas unidades da loja Peça Rara em Belém: na loja da avenida Gentil Bittencourt, 582, e na loja da avenida Duque de Caxias, 869. As mesas estão esgotadas.

Quem são os patrocinadores do Rainha das Rainhas 2026

O concurso Rainha das Rainhas 2026 tem patrocínio da Cerveja Caribeña, do Centro Universitário Fibra, da concessionária Equatorial Energia e do Shopping Bosque Grão-Pará. E conta com apoio da construtora Porte Engenharia.

A concessionária Revemar é responsável pelo prêmio principal deste ano: um carro Peugeot 208.