Rainha das Rainhas 2026: Banda Enedina Show Music prepara caldeirão sonoro para ferver o Hangar

Quem vai conferir a Grande Noite do concurso Rainha das Rainhas 2026, promoção do Grupo Liberal, no Hangar - Convenções & Feiras da Amazônia, neste sábado (7), vai conhecer de perto o caldeirão sonoro da banda Enedina Show Music. Esse grupo de músicos virá de Igarapé-Miri, no nordeste do Estado do Pará, exclusivamente para o Rainha.

A Enedina Show Music faz parte do segmento das bandas e fanfarras no Brasil. Ela se enquadra na categoria banda show, ou seja, envolve musicalidade e performance coreográfica. A Enedina é tricampeã brasileira de concurso de bandas e fanfarras - eventos realizados pela Liga Brasileira de Bandas e Fanfarras (LBF). Uma banda show é um grupo formado por instrumentos de percussão e metais, que além da musicalidade envolve arte e coreografias.

Essa banda paraense completa 20 anos de história em 2026. A Enedina Show Music é formada por adolescentes e jovens, ou seja, estudantes e profissionais da área da música e da dança. Esse grupo musical atua sob a regência do jovem Adenilson Belo. Ele conquistou nota máxima no campeonato norte e nordeste 2025 em São Luís (MA), contribuindo assim para mais um título regional da ESM.

"Para o Rainha das Rainhas, a Enedina Show Music um espetáculo cultural, com repertório voltado a cultura paraense, músicas de grandes artistas, como: Joelma, Fafá de Belém, Pinduca, Beto Barbosa, Chimbinha, Zaynara e Arraial do Pavulagem", anuncia Kaká Belo, coordenador da ESM. A banda foi fundada em 2006 na Escola Enedina Sampaio Melo.

O Rainha das Rainhas conta com 15 jovens representantes de clubes sociais de Belém. Os portões do Hangar serão abertos às 20h deste sábado (7).

O ingresso para a pista do Rainha está no link: tickzi.com.br/eventos/rainhadasrainhas2026. As entradas físicas podem ser adquiridas nas duas unidades da loja Peça Rara em Belém: na loja da avenida Gentil Bittencourt, 582, e na loja da avenida Duque de Caxias, 869. E ainda na área de Assinaturas de O Liberal na sede do Grupo Liberal, na avenida Romulo Maiorana, 2473, esquina com a Perebebuí, no bairro do Marco. Esgotaram-se os ingressos para as mesas.

O Rainha das Rainhas 2026 tem patrocínio da Cerveja Caribeña, do Centro Universitário Fibra, da concessionária Equatorial Energia e do Shopping Bosque Grão-Pará. E conta com apoio da construtora Porte Engenharia. A concessionária Revemar é responsável pelo prêmio principal deste ano: um carro Peugeot 208.