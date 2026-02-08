Rainhas 2026: saiba tudo sobre a apresentação de Thamires Ávila, candidata do Grêmio Literário

A candidata do Grêmio Literário e Recreativo Português, que disputa o Rainha das Rainhas 2026, é Thamires Ávila, natural de Belém, do bairro Umarizal. Médica recém-formada, ela entra na passarela com a fantasia “A princesa Vantuí e as misteriosas rosas negras de Halfeti”. Libriana, Thamires tem 1,63 m de altura e pesa 56 kg.

Thamires Ávila (Grêmio Literário e Recreativo Português) Foto: Carmem Helena Foto: Carmem Helena Foto: Carmem Helena Foto: Igor Mota

Conheça a história da fantasia da candidata do Grêmio Literário e Recreativo Português

A fantasia é inspirada na lenda da princesa Vantuí e em um arquiteto dos sete templos turcos, que viveram um amor proibido por suas famílias. Diante da impossibilidade de viverem juntos, os dois se lançaram ao rio Eufrates, onde se afogaram e foram encantados em serpentes que passaram a proteger as rosas que brotam na cidade subaquática de Halfeti.

A partir dessa história, as rosas tornaram-se símbolos de amor proibido, fatalidade, mistério, esperança, paixão, começos e renascimento. As flores nascem rosadas e, com o tempo, mudam de tonalidade até atingirem o vermelho intenso e, posteriormente, o roxo e o preto, característica exclusiva quando cultivadas em Halfeti.

O corpo da fantasia é um traje estilizado de princesa turca, composto por sutiã e saiote, com rico trabalho de bordados em cristais, strass, pedrarias e semijoias. Na cabeça, um arranjo em formato de minarete traz arabescos e gotas com o mesmo bordado do figurino.

O resplendor é construído com sete cúpulas, em referência aos sete templos da Turquia, além das enigmáticas rosas negras. Duas serpentes em fibra de vidro simbolizam o casal e protegem a cidade encantada. A criação é assinada por Karlos Amílcar, com coreografia de Wendel Campos.

Saiba tudo sobre Thamires Ávila

Nome: Thamires Ávila

Thamires Ávila Cidade: Belém

Belém Bairro: Umarizal

Umarizal Signo: Libra

Libra Ocupação: médica recém-formada

médica recém-formada Altura: 1,63 m

1,63 m Peso: 56 kg

56 kg Instagram: @thamiavila

@thamiavila Estilista: Karlos Amílcar

Karlos Amílcar Coreógrafo: Wendel Campos

O Rainha das Rainhas 2026 conta com o patrocínio de Equatorial, Cerveja Caribeña, Shopping Bosque Grão-Pará e Faculdade Fibra, além do apoio da Porte Engenharia. O prêmio principal deste ano será um carro Peugeot 208, oferecido pela concessionária Revemar.