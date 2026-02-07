Criatividade das torcidas encanta o público no Rainha das Rainhas

As torcidas do Rainha das Rainhas deram um show de criatividade no Hangar, apostando em adereços, apliques e cores típicas do Carnaval paraense para chamar a atenção durante a apresentação das candidatas. Com elementos cenográficos e muita animação, o público transforma o concurso em um espetáculo que vai além da passarela, reforçando a emoção e o envolvimento com cada desfile.

Um dos destaques foi a torcida da candidata Thamires Ávila, do Grêmio Literário, cuja família levou rosas vermelhas para embelezar a passarela durante a apresentação. A iniciativa simbolizou apoio, carinho e elegância, surpreendendo o público e valorizando ainda mais o momento da candidata no tradicional concurso Rainha das Rainhas.

Transmissão do evento

A cobertura completa está sendo realizada pelo Grupo Liberal, com mais de cinco horas de transmissão e conteúdos exclusivos durante todo o evento, no portal, nas redes sociais de OLiberal e Rainha das Rainhas e no Youtube.

