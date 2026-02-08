Capa Jornal Amazônia
Rainhas 2026: saiba tudo sobre a apresentação de Taynara Xavier, candidata da Tuna Luso Brasileira

Farmacêutica esteticista, mestranda e acadêmica de Odontologia, a candidata de Belém apresenta a fantasia “Kalypso”, inspirada no amor caribenho e na força do sol.

O Liberal

A candidata da Tuna Luso Brasileira, que disputa o Rainha das Rainhas 2026, é Taynara Xavier, natural de Belém, do bairro do Marco. Farmacêutica, esteticista, mestranda e acadêmica de Odontologia, ela entra na passarela com a fantasia “Kalypso, o amor caribenho”. Leonina, Taynara tem 1,60 m de altura e pesa 54 kg.

Veja mais imagens da apresentação:

Taynara Xavier (Tuna Luso Brasileira)

Conheça a história da fantasia da candidata da Tuna Luso Brasileira

A fantasia “Kalypso, o amor caribenho” é inspirada na figura mítica que encanta, seduz e queima com sua intensidade. Na narrativa, Kalypso, ao ver seu amor verdadeiro partir, chora por dias e desaparece ao pôr do sol.

Após transcender em um entardecer de amor, ela ressurge reluzente. Apaixonada, Kalypso queima com seu calor e encanta a todos com sua dança, acompanhada da beleza que marca sua presença.

O resplendor simboliza o elo do novo amor entre Kalypso e os raios solares. No centro da fantasia, o astro sol protagoniza o fenômeno em movimentos de raios dourados que hipnotizam.

A fantasia apresenta um rico trabalho de bordado, com mais de 100 mil cristais Swarovski, peças folheadas em ouro, penas de faisão, rabos de galo e plumas de avestruz. O corpo é uma carta aberta ao povo latino, exaltando a beleza e as curvas femininas. Na cabeça, um diadema solar sela o elo de amor verdadeiro entre Kalypso e o astro sol. A criação é assinada pelo estilista Ronald Ruhbens, com coreografia de Luciano Neto.

Saiba tudo sobre Taynara Xavier

  • Nome: Taynara Xavier
  • Cidade: Belém
  • Bairro: Marco
  • Signo: Leão
  • Ocupação: farmacêutica, mestranda e acadêmica de Odontologia
  • Altura: 1,60 m
  • Peso: 54 kg
  • Instagram: @doutorataynaraxavier
  • TikTok: @taynaraaraujoo_
  • Estilista: Ronald Ruhbens
  • Coreógrafo: Luciano Neto

O Rainha das Rainhas 2026 conta com o patrocínio de Equatorial, Cerveja Caribeña, Shopping Bosque Grão-Pará e Faculdade Fibra, além do apoio da Porte Engenharia. O prêmio principal deste ano será um carro Peugeot 208, oferecido pela concessionária Revemar.

