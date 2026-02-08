Rainhas 2026: saiba tudo sobre a apresentação de Taynara Xavier, candidata da Tuna Luso Brasileira
Farmacêutica esteticista, mestranda e acadêmica de Odontologia, a candidata de Belém apresenta a fantasia “Kalypso”, inspirada no amor caribenho e na força do sol.
A candidata da Tuna Luso Brasileira, que disputa o Rainha das Rainhas 2026, é Taynara Xavier, natural de Belém, do bairro do Marco. Farmacêutica, esteticista, mestranda e acadêmica de Odontologia, ela entra na passarela com a fantasia “Kalypso, o amor caribenho”. Leonina, Taynara tem 1,60 m de altura e pesa 54 kg.
Conheça a história da fantasia da candidata da Tuna Luso Brasileira
A fantasia “Kalypso, o amor caribenho” é inspirada na figura mítica que encanta, seduz e queima com sua intensidade. Na narrativa, Kalypso, ao ver seu amor verdadeiro partir, chora por dias e desaparece ao pôr do sol.
Após transcender em um entardecer de amor, ela ressurge reluzente. Apaixonada, Kalypso queima com seu calor e encanta a todos com sua dança, acompanhada da beleza que marca sua presença.
O resplendor simboliza o elo do novo amor entre Kalypso e os raios solares. No centro da fantasia, o astro sol protagoniza o fenômeno em movimentos de raios dourados que hipnotizam.
A fantasia apresenta um rico trabalho de bordado, com mais de 100 mil cristais Swarovski, peças folheadas em ouro, penas de faisão, rabos de galo e plumas de avestruz. O corpo é uma carta aberta ao povo latino, exaltando a beleza e as curvas femininas. Na cabeça, um diadema solar sela o elo de amor verdadeiro entre Kalypso e o astro sol. A criação é assinada pelo estilista Ronald Ruhbens, com coreografia de Luciano Neto.
Saiba tudo sobre Taynara Xavier
- Nome: Taynara Xavier
- Cidade: Belém
- Bairro: Marco
- Signo: Leão
- Ocupação: farmacêutica, mestranda e acadêmica de Odontologia
- Altura: 1,60 m
- Peso: 54 kg
- Instagram: @doutorataynaraxavier
- TikTok: @taynaraaraujoo_
- Estilista: Ronald Ruhbens
- Coreógrafo: Luciano Neto
O Rainha das Rainhas 2026 conta com o patrocínio de Equatorial, Cerveja Caribeña, Shopping Bosque Grão-Pará e Faculdade Fibra, além do apoio da Porte Engenharia. O prêmio principal deste ano será um carro Peugeot 208, oferecido pela concessionária Revemar.
