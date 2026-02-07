Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Rainhas 2026 chevron right

Carabao faz a estreia do 'After da Rainha' no Rainha das Rainhas 2026

Com portões abertos desde as 20h, aparelhagem O Máximo do Marajó é a grande aposta para encerrar a 78ª edição do concurso com festa após a coroação

Gabriel da Mota

O público já ocupa as dependências do Hangar Centro de Convenções, em Belém, para a 78ª edição do Rainha das Rainhas, que traz como grande novidade deste ano o After da Rainha. Pela primeira vez na história do concurso, a aparelhagem Carabao - O Máximo do Marajó realizará um show exclusivo logo após o anúncio da vencedora e das quatro princesas. Os portões foram abertos às 20h deste sábado (7) e a programação musical segue até a madrugada, unindo a tradição do luxo das fantasias ao ritmo das aparelhagens paraenses.

Para o DJ Tom Máximo, do Carabao, participar desta inovação é um marco.

"É gratificante ser escolhido como a aparelhagem para fazer o After da Rainha", destacou o DJ. Segundo ele, o repertório será focado no "rock doido" e nas músicas marcantes que são a identidade do grupo.

O Rainha das Rainhas 2026 tem patrocínio da Cerveja Caribeña, do Centro Universitário Fibra, da concessionária Equatorial Energia e do Shopping Bosque Grão-Pará. E conta com apoio da construtora Porte Engenharia. A concessionária Revemar é responsável pelo prêmio principal deste ano: um carro Peugeot 208.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

rainha das rainhas 2026

carabao
Rainhas 2026
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda