Carabao faz a estreia do 'After da Rainha' no Rainha das Rainhas 2026

O público já ocupa as dependências do Hangar Centro de Convenções, em Belém, para a 78ª edição do Rainha das Rainhas, que traz como grande novidade deste ano o After da Rainha. Pela primeira vez na história do concurso, a aparelhagem Carabao - O Máximo do Marajó realizará um show exclusivo logo após o anúncio da vencedora e das quatro princesas. Os portões foram abertos às 20h deste sábado (7) e a programação musical segue até a madrugada, unindo a tradição do luxo das fantasias ao ritmo das aparelhagens paraenses.

Para o DJ Tom Máximo, do Carabao, participar desta inovação é um marco.

"É gratificante ser escolhido como a aparelhagem para fazer o After da Rainha", destacou o DJ. Segundo ele, o repertório será focado no "rock doido" e nas músicas marcantes que são a identidade do grupo.

O Rainha das Rainhas 2026 tem patrocínio da Cerveja Caribeña, do Centro Universitário Fibra, da concessionária Equatorial Energia e do Shopping Bosque Grão-Pará. E conta com apoio da construtora Porte Engenharia. A concessionária Revemar é responsável pelo prêmio principal deste ano: um carro Peugeot 208.