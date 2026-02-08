Rainhas 2026: saiba tudo sobre a apresentação de Ronara Furtado, candidata do Pará Clube

A candidata do Pará Clube, que disputa o Rainha das Rainhas 2026, é Ronara Furtado, natural de Santa Izabel do Pará. Auxiliar administrativa, ela entra na passarela com a fantasia “Carcará — a cangaceira alada do sertão”. Geminiana, Ronara tem 1,75 m de altura e pesa 70 kg.

Veja mais imagens de sua apresentação:

Ronara Furtado (Pará Clube) Foto: Thiago Gomes Foto: Thiago Gomes Foto: Wagner Santana Foto: Wagner Santana Foto: Carmem Helena Foto: Carmem Helena Foto: Carmem Helena

Conheça a história da fantasia da candidata do Pará Clube

A fantasia “Carcará” narra a trajetória de uma mulher cangaceira que, oriunda da seca, reúne forças para lutar por uma vida justa e igualitária. Ferida em uma emboscada, clama às forças da natureza e aos encantados da caatinga por proteção.

É nesse momento que o céu se abre e a transformação acontece: penas cobrem seu corpo e, de seu grito, ecoa um canto de guerra e acalanto. A cangaceira torna-se então uma entidade alada do sertão, guardiã dos oprimidos e símbolo eterno de resistência.

O resplendor, de formato monumental, é inspirado no sertão nordestino e na força mítica do carcará. Ao centro, o sol do sertão irradia força ancestral, ladeado por esculturas de cactos e crânios bovinos, que representam a seca, a dor e a sobrevivência.

No primeiro momento, o corpo da fantasia traz um traje inspirado nas vestimentas das cangaceiras. A cabeça apresenta um chapéu de cangaceiro estilizado, que se transforma em entidade alada. A composição utiliza bordados em strass, pedrarias, cristais e vidrilho. A criação é assinada por Matheus Sousa, com coreografias de Thayla Savicke e Gabriel Sales.

Saiba tudo sobre Ronara Furtado

Nome: Ronara Furtado

Ronara Furtado Cidade: Santa Izabel do Pará

Santa Izabel do Pará Signo: Gêmeos

Gêmeos Ocupação: auxiliar administrativa

auxiliar administrativa Altura: 1,75 m

1,75 m Peso: 70 kg

70 kg Instagram: @ronaraf_

@ronaraf_ TikTok: @ronarazulktra

@ronarazulktra Estilista: Matheus Sousa

Matheus Sousa Coreógrafos: Thayla Savicke e Gabriel Sales

